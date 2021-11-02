Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin dahil olduğu eğitim öğretim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Pandemi koşullarında devam eden eğitim süreci; okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi gibi soruları doğuruyor. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yakın takipte sürdürdüğü yüz yüze eğitime ilişkin detaylar sık sık kamuoyuna duyurulurken, okullardaki bulaş oranının düşüklüğü ve güncel veriler soru işaretlerini gideriyor. Son olarak Bakan Özer ve Bakan Koca'dan art arda gelen açıklamalar, "online eğitime geçilir mi, ara tatilden önce okullar kapanır mı?" gibi sorulara açıklık getirdi. İşte detaylar.
OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okulların özellikle pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli. Böyle bir soru da artık sorulmamalı. Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir. Ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz. Bilim Kurulu'nun da böyle bir gündemi söz konusu değil" dedi.
OKULLAR KAPANIR MI, ONLİNE EĞİTİM OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunda, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Okullarda yüz yüze eğitim hakkında Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu;
"Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz. Gerçekten tüm öğretmenlerimiz ve çocuklarımız okullarını çok özlemişlerdi. Okullara devam oranının Kovid-19 salgını öncesindeki oranı dahi aşması bu özlemin somut bir yansımasıdır."
İKİNCİ DÖNEM YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Bakanların yaptığı açıklamalardan hareketle ikinci dönem de yüz yüze eğitim devam edecek, online eğitim bu yıl gündemde olmayacak. Okullarda yapılan PCR taraması hakkında konuşan Bakan Koca sözlerine şunları ekledi: "Tarama sonuçları çıktı. Belli aralıklarla devam etmek istiyoruz. Taramalarda toplumda farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Tedirgin olunacak bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Okulların özellikle salgın sebebiyle kapalı olama ihtimalini vatandaşımız artık düşünmemeli bu sorulmamalı salgın okulların kapanma sebebi olmayacak."