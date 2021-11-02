Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin dahil olduğu eğitim öğretim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Pandemi koşullarında devam eden eğitim süreci; okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi gibi soruları doğuruyor. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yakın takipte sürdürdüğü yüz yüze eğitime ilişkin detaylar sık sık kamuoyuna duyurulurken, okullardaki bulaş oranının düşüklüğü ve güncel veriler soru işaretlerini gideriyor. Son olarak Bakan Özer ve Bakan Koca'dan art arda gelen açıklamalar, "online eğitime geçilir mi, ara tatilden önce okullar kapanır mı?" gibi sorulara açıklık getirdi. İşte detaylar.

OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okulların özellikle pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli. Böyle bir soru da artık sorulmamalı. Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir. Ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz. Bilim Kurulu'nun da böyle bir gündemi söz konusu değil" dedi.