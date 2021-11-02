Son dakika: Galatasaray’dan TFF’ye başvuru! Moskova maçı için...

GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NDE NAMAĞLUP

Galatasaray, ilk maçta deplasmanda Moskova'yı Kerem'in golüyle 1-0 mağlup etmişti. Sarı kırmızlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Lazio ve Moskova gibi zorlu rakiplerin olduğu grupta 3 maçın ardından 7 puanla namağlup bir şekilde lider durumda.