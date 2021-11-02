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Giriş Tarihi: 2.11.2021 12:23 Son Güncelleme: 2.11.2021 12:57

Son dakika: Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! Moskova maçı için...

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Son dakika: Galatasaray’dan TFF’ye başvuru! Moskova maçı için...

Son dakika: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova maçının yüzde yüz kapasiteyle oynanması için TFF’ye başvuru yaptı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü evinde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçının yüzde yüz kapasiteyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu'yla görüştükten sonra Galatasaray'a cevap verecek.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NDE NAMAĞLUP

Galatasaray, ilk maçta deplasmanda Moskova'yı Kerem'in golüyle 1-0 mağlup etmişti. Sarı kırmızlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Lazio ve Moskova gibi zorlu rakiplerin olduğu grupta 3 maçın ardından 7 puanla namağlup bir şekilde lider durumda.

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Son dakika: Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! Moskova maçı için...
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