Son dakika: Belçika’da Fenerbahçe rüzgarı! Kanarya ilk yarım saatte fişi çekti...

Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip Fenerbahçe 3-0 kazanarak Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin galibiyet gollerini 9'da Mert Hakan Yandaş, 16'da Max Meyer ve 29'da Mergim Berisha kaydetti.
MERT HAKAN VE MEYER'DEN İLK GOL!
Fenerbahçe'nin ilk 2 golünü atan Mert Hakan Yandaş ve Max Meyer, bu sezonki ilk gollerini attılar. Mert Hakan, Bersiha'nın golünde de asisti yapan isim oldu.
BERISHA'DA HARİKA GOL!
Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Alman forveti Mergim Berisha 29'da harika bir vole golüne imza atarak farkı 3'e çıkaran gole imza attı. Berisha, Meyer'in golünde de asist yaptı.
Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe 5 puana yükseldi. Royal Antwerp ise 1 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
GOL! 9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ taraftan İrfan Can'ın pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top filelerle buluştu: 0-1.
GOL! 17. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Berisha'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Meyer, topu ağlara gönderdi: 0-2.
GOL! 29. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. İrfan Can ile kısa paslaşmalar yapan Mert Hakan, ceza sahasına girdikten sonra arka direkte müsait durumdaki Berisha'yı gördü. Berisha'nın gelişine vole vuruşunda top filelere gitti: 0-3.
32. dakikada soldan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'ın yerden pasında arka direkte Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.
37. dakikada Sosa'nın hücum yönünün sağından kullandığı kornere altıpas önünde iyi yükselen Min-jae'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.