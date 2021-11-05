Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 AÖF sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 5.11.2021 07:17 Son Güncelleme: 5.11.2021 07:18

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 AÖF sınav tarihleri

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 AÖF sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Güz ve Bahar dönemine ilişkin sınav tarihleri belli oldu. Kasım ayında düzenlenecek olan güz dönemi sınavlarına katılım gösterecek olan adaylar “AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 AÖF sınav tarihleri!

"AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?" sorularının yanıtları, sınavlara katılacak olan adaylar tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından açıklama yapıldı ve 2021-2022 AÖF sınav tarihleri belli oldu. AÖF güz ve bahar dönemi sınavlarına ilişkin bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

BAHAR DÖNEMİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek. Detaylar gelince haberimizde yer alacaktır…

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AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 AÖF sınav tarihleri
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