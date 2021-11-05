Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 5.11.2021 23:24 Son Güncelleme: 5.11.2021 23:25

Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’in 12. Haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor yeşil sahada bir araya gelecek. Ligde çıktığı son 5 maçta kaybetmeyen bordo - mavili ekip İstanbul deplasmanında siyah-beyazlı ekibe konuk olacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler ise Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek “Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte maça ilişkin tüm bilgiler.

Lider Trabzonspor, 2021-2022 Süper Lig sezonu 12. Hafta'da Beşiktaş deplasmanına gidiyor. Kayıpsız ilerleyişini sürdüren bordo-mavililer 12. Haftada siyah-beyazlı ekip karşısında da galip gelerek liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Öte yandan "Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki araştırmalar sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı detayları ve tüm bilgiler şöyle;



Beşiktaş - Trabzonspor maçında ilk düdük 6 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 19:00'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.


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Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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