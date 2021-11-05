Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Lider Trabzonspor, 2021-2022 Süper Lig sezonu 12. Hafta'da Beşiktaş deplasmanına gidiyor. Kayıpsız ilerleyişini sürdüren bordo-mavililer 12. Haftada siyah-beyazlı ekip karşısında da galip gelerek liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Öte yandan "Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki araştırmalar sürüyor.
Süper Lig Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı detayları ve tüm bilgiler şöyle;
Beşiktaş - Trabzonspor maçında ilk düdük 6 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 19:00'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
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