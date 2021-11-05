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Giriş Tarihi: 5.11.2021 11:02

Cuma namazı saat kaçta? 5 Kasım Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati vakti

Cuma namazı saat kaçta? 5 Kasım Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı saati duyuruldu. Camilere gitmeden önce yaşadıkları illerdeki ezan vaktini öğrenmek isteyenler bugün Cuma namazı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Diyanet ezan vakti saatlerini duyururken İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri merak edildi. Peki Cuma namazı saat kaçta? 5 Kasım Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati vakti ve tüm bilgiler…

Cuma namazı saat kaçta sorusuna müminler yanıt arıyor. İslam alemi camilerde saf tutmadan önce bugün Cuma namazı saati vakti araştırması yapıyor. Müslümanlar büyük önem taşıyan bugün; manevi huzur yaşanacak, eller semaya açılıp dualar edilecek ve namaz ibadeti yerine getirilecek. Peki Cuma namazı saat kaçta? 5 Kasım 2021 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati vakti

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 5 KASIM 2021

Diyanet bilgileri ile Cuma namazı saati ve tüm bilgiler;

5 KASIM 2021 CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL: 12.53

ANKARA: 12:37

İZMİR: 13.00

BURSA: 12.52

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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Cuma namazı saat kaçta? 5 Kasım Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati vakti
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