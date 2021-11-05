Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 5 Kasım 2021 Bu hafta Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu sorusuna yanıt aranıyor. Dört yarışmacının hünerlerini sergilediği Gelinim Mutfakta'da 5 Kasım Cuma günü sonuçları merakla bekleniyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 5 Kasım 2021 Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu nasıl?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen gelin "Havvanur" oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasında, haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi gelin "Aslıhan" oldu.
Gelinim Mutfakta yarışmacılarının haftalık puan tablosu açıklandı. Gelinim Mutfakta yarışmasında, haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi gelin "Aslıhan" oldu.
ASLIHAN-75
YEŞİM- 69
YAREN-65
HAVVABUR-49
Gelinim Mutfakta 795. Bölüm Fragmanı yayında! Haftanın finalinde neler yaşanacak? Hafta finalinde çeyrek altın ve 5 altın bilezik sahibini bulacak. Elenen yarışmacı da hayallerine veda edecek?
Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!