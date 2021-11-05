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Giriş Tarihi: 5.11.2021 16:16 Son Güncelleme: 5.11.2021 16:16

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 5 Kasım 2021 Bu hafta Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 5 Kasım 2021 Bu hafta Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle ekrana geliyor. Haftalık puan durumu gelinler için büyük önem taşırken çeyrek altının sahibi sunucu tarafından açıklanıyor. Geçen hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak altın bileziklerin sahibi Yaren olmuştu. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 5 Kasım 2021 Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu nasıl? İşte yanıtı…

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu sorusuna yanıt aranıyor. Dört yarışmacının hünerlerini sergilediği Gelinim Mutfakta'da 5 Kasım Cuma günü sonuçları merakla bekleniyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 5 Kasım 2021 Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA ELENEN VE BİRİNCİ OLAN İSİM KİM?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen gelin "Havvanur" oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasında, haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi gelin "Aslıhan" oldu.

PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta yarışmacılarının haftalık puan tablosu açıklandı. Gelinim Mutfakta yarışmasında, haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi gelin "Aslıhan" oldu.

ASLIHAN-75

YEŞİM- 69

YAREN-65

HAVVABUR-49

BUGÜN NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta 795. Bölüm Fragmanı yayında! Haftanın finalinde neler yaşanacak? Hafta finalinde çeyrek altın ve 5 altın bilezik sahibini bulacak. Elenen yarışmacı da hayallerine veda edecek?

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 5 Kasım 2021 Bu hafta Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?
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