Kredi faiz oranları listesi gün içerisinde binlerce kişinin merak konusu haline geliyor. Özellikle üç kamu bankasının faizlerdeki indirimiyle beraber nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankalara akın etmişti. Bu kapsamda ise "Kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne, yükselecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti, TEB gibi birçok banka müşterilerine düşük faizli ve uzun vadeli kampanyalar sunuyor. İşte güncel kredi faiz oranları listesi ve detaylar...