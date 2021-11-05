Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kredi faiz oranları hesaplama sayfası: İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu, son durum ne, yükselecek mi?
Giriş Tarihi: 5.11.2021 17:03 Son Güncelleme: 5.11.2021 17:04

Kredi faiz oranları hesaplama sayfası: İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu, son durum ne, yükselecek mi?

Kredi faiz oranları hesaplama sayfası: İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu, son durum ne, yükselecek mi?

Çeşitli nedenlerle nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar gözünü güncel kredi faiz oranları listesine çevirdi. Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti, TEB gibi birçok bankanın ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde uyguladıkları oranlar ve kampanyalar merak ediliyor. Düşük faizli ve uzun vadeli kampanyalar ise en çok ilgi görenler arasında yerini alıyor. Bu noktada ise “Kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne, yükselecek mi?” soruları gün içerisinde yanıt arayan konular arasında yer alıyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları listesi ve tüm detaylar...

Kredi faiz oranları listesi gün içerisinde binlerce kişinin merak konusu haline geliyor. Özellikle üç kamu bankasının faizlerdeki indirimiyle beraber nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankalara akın etmişti. Bu kapsamda ise "Kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne, yükselecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti, TEB gibi birçok banka müşterilerine düşük faizli ve uzun vadeli kampanyalar sunuyor. İşte güncel kredi faiz oranları listesi ve detaylar...

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

ORTAK FAİZ AÇIKLAMASI: 200 BAZ PUANA KADAR DEĞİŞEN İNDİRİM YAPILDI

Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

1 MİLYON LİRANIN ALTINDA 1,29 FAİZ ORANI UYGULANACAK

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

Kamu bankalarından gelen faiz indirimi sonrası gözler özel bankalara çevrildi. İşte mevcut durumda özel bankaların konut kredisi faiz oranları:

İŞ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,38

TEB BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,58

GARANTİ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

ICBC Turkey

Konut kredisi faiz oranı: 1,89

AKBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,39

HSBC

Konut kredisi faiz oranı: 1,74

ING BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

ALTERNATİF BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,69

QNB FİNANSBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,48

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Kredi faiz oranları hesaplama sayfası: İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu, son durum ne, yükselecek mi?
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