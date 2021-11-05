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Giriş Tarihi: 5.11.2021 19:10 Son Güncelleme: 5.11.2021 19:10

KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021-2022 KYK burs başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte tüm bilgiler

KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021-2022 KYK burs başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte tüm bilgiler

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan burs ve krediler için başvurular bugün itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bugün canlı yayında yaptığı son dakika açıklaması ile GSB burslarına ilişkin başvuruların başladığını duyurdu. Bu gelişmeler üzerinde yüz binlerce öğrencinin merak ettiği “2021 KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman yapılacak?” sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, E Devlet giriş ekranı ile 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? KYK burs başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte tüm detaylar...

KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün yaptığı son dakika açıklamasında GSB burslarına ilişkin müjdeyi verdi. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için bu maddi destekten faydalanmak isteyen öğrenciler ise konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte KYK burs ve kredi başvuru ekranı ve tüm detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayının ilk haftası itibarı ile başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu işlemleri e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

  • Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

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KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021-2022 KYK burs başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte tüm bilgiler
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