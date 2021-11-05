KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün yaptığı son dakika açıklamasında GSB burslarına ilişkin müjdeyi verdi. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için bu maddi destekten faydalanmak isteyen öğrenciler ise konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte KYK burs ve kredi başvuru ekranı ve tüm detaylar...
Kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayının ilk haftası itibarı ile başlaması bekleniyor.
KYK burs ve kredi başvurusu işlemleri e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;
burstan yararlanamazlar.