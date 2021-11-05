KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün yaptığı son dakika açıklamasında GSB burslarına ilişkin müjdeyi verdi. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için bu maddi destekten faydalanmak isteyen öğrenciler ise konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte KYK burs ve kredi başvuru ekranı ve tüm detaylar...