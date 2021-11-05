Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Aziz dizisinde Aziz Payidar’ı canlandıran Murat Yıldırım’ın hayatı
Giriş Tarihi: 5.11.2021 13:57 Son Güncelleme: 5.11.2021 13:58

Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Aziz dizisinde Aziz Payidar’ı canlandıran Murat Yıldırım’ın hayatı

Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Aziz dizisinde Aziz Payidar’ı canlandıran Murat Yıldırım’ın hayatı

Show Tv ekranlarına 5 Kasım Cuma akşamı ilk bölüm ile gelecek olan Aziz dizisi başrol oyuncusu Murat Yıldırım’ın hayatı merak ediliyor. Pek çok dizi, film ve yapımda rol almış isim Aziz karakterinin imtihanı olan aşkı gözler önüne serecek. Tarihin, dönemin, toplumsal olayların tanık olduğu bir aşk hikayesinin karakterini canlandıracak olan Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte Aziz dizisinde Aziz Payidar’ı canlandıran Murat Yıldırım’ın hayatı ve merak edilenler!

Aziz dizisi ilk bölüm ile 5 Kasım Cuma akşamı Show Tv ekranlarına gelecek. Dizinin baş karakteri Aziz Payidar'ı canlandıran kişi ise Murat Yıldırım oldu. Medya gündemini yakından takip edenler ise "Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?" sorularına yanıt arıyor. Gururlu, kafasına koyduğunu yapan ve savunan bir karakter olan Aziz Payidar'ı canlandıran Murat Yıldırım kimdir? İşte biyografisi!

AZİZ PAYİDAR (MURAT YILDIRIM)

Ben Aziz… Soylu ve zengin Payidar ailesinin ilk erkek evladıyım. Kendimi bildim bileli başıma buyruk, dik başlıyım. Hiçbir kararı uzun uzun düşünerek vermedim. Daima kalbimi dinledim. Ben hayatım boyunca herkesin kabul ettiği değil, kendi kalbimin doğrularının peşinden gittim. Bu yüzden onlar bana her baktığında bencil, kibirli, asi Aziz'i gördü. Bense yansımama her baktığımda kendi hakikatinin arkasından giden Aziz'i... Herkesin hikayesi bir yerde değişir. Lakin hiç tanımadığım bir halıcı kızı kurtarmamın hayatımda çıkaracağı kasırgayı, hikayemin bu denli değişeceğini asla tahmin edemezdim. Hayatımın her bir parçası kuru bir yaprak gibi başka bir yere uçup savruldu. Ama ben yaşıyorum. Yaşayacağım. Düştüğüm yerden ayağa kalkmayı babamdan öğrendim. Severim yeniden başlamaları, kavgayı, mücadeleyi. Herkese ve her şeye rağmen bildiğimi okuyacağım. Çünkü yaşamak benim en büyük kavgam. Tüm bu hengamenin içinde aklım, ruhum ve kalbim sanki ikiye bölünmüş gibi. Kalbimin bir yanında inci tanesi kadar efsunlu, parlak ve zarif Dilruba. Bir yanında güneş kadar sıcak ve aydınlık Efnan. Birbirinden gece ve gündüz kadar farklı iki kadın. Devamlı aynı soruyu soruyordum kendime… Bir kalbe iki kadın sığar mı?

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

Murat Yıldırım 1979 yılında Konya'da dünyaya geldi. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nünden sekizinci senesinde mezun oldu. Tiyatro ve müziğe oldukça ilgili olan Murat Yıldırım okuduğu üniversitenin tiyatro bölümüne katılmış ve 3 yıl amatör oyunculuk yapmıştır. Televizyonla ilk tanışması ise 2003 senesinde Ölümsüz aşk dizisi ile oldu.

Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü. 2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti. 2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı.

Başrolünü paylaştığı Tuba Büyüküstün ile Asi dizisinde "Demir" karakteri ile ününü perçinledi. Demir, 25 sene sonra, varlıklı biri olarak Antakya'ya geri dönen ve buradan toprak alan bir gençtir. Demir ve Asi arasında geçen gurur yüklü aşk ise dizinin konusunu oluşturmaktadır. 2009 yılında ise Asi dizisi sona erdikten sonra TMC yapım şirketi ile Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma imzalayan Yıldırım, dizide başrolü oynadı.

2012'de Tims Productions'ın yapımcılığını üstlendiği Show TV'de yayınlanan Suskunlar'da Ecevit karakterini canlandırdı. Dizide çocuk yaşta başlarından geçen bir kaza sonucunda girdikleri çocuk hapishanesinde yaşadıkları kötü olayların ardından suskun kalmayı seçen dört çocuğun büyüdükten ve ayrı yollarda ilerledikten sonra bir gün intikam almak için bir araya gelmeleri anlatılır.

MURAT YILDIRIM'IN OYNADIĞI FİLMLER

Scorpion / 2018

İlk Öpücük / 2017

Ayla / 2017

Sonsuz Aşk / 2017

Kocan Kadar Konuş Diriliş / 2016

Kocan Kadar Konuş /2015

Kırımlı / 2014

Güz Sancısı / 2009

Araf / 2006

Organize İşler / 2005

MURAT YILDIRIM'IN OYNADIĞI DİZİLER

Aziz/2021

Ramo / 2020

Gecenin Kraliçesi / 2015

Suskunlar / 2012

Aşk Ve Ceza / 2010

Asi / 2007

Fırtına / 2006

Büyük Yalan / 2004

Bütün Çocuklarım / 2004

Ölümsüz Aşk / 2004

Hayat Bilgisi / 2003

Patron Kim / 2003

Ayrılsak Da Beraberiz / 1999

Murat Yıldırım'ın sunduğu televizyon programları

Kim Milyoner Olmak İster / 2017-2019

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA | EYT hesaplama tablosu: Emeklilik için örneklere bak hesabını yap
SON DAKİKA! Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya'dan Süper Lig tarihine geçen hata! Maçı 4 dakika erken bitirdi, sonrasında...
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür skandalına tepkiler çığ gibi! AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
SON DAKİKA: Emekliye en az 1736 TL! En düşük ve en yüksek Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 50 yaş formülü! EYT'de hangi modeller masada?
Son dakika: Teklif kapıda! Fatih Terim'in prensi Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz...
Yerli otomobil için yeni uygulamalar geliyor! Zorunlu olacak: TOGG için tarih verildi!
Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınından açıklama: Suç duyurusunda bulundum
KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021-2022 KYK burs başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte tüm bilgiler
EYT son dakika haberleri: 5 Kasım 2021 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT nedir, kimleri kapsıyor? İşte tüm bilgiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Aziz dizisinde Aziz Payidar’ı canlandıran Murat Yıldırım’ın hayatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA