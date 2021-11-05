Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Aziz dizisinde Aziz Payidar’ı canlandıran Murat Yıldırım’ın hayatı

Aziz dizisi ilk bölüm ile 5 Kasım Cuma akşamı Show Tv ekranlarına gelecek. Dizinin baş karakteri Aziz Payidar'ı canlandıran kişi ise Murat Yıldırım oldu. Medya gündemini yakından takip edenler ise "Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?" sorularına yanıt arıyor. Gururlu, kafasına koyduğunu yapan ve savunan bir karakter olan Aziz Payidar'ı canlandıran Murat Yıldırım kimdir? İşte biyografisi!
AZİZ PAYİDAR (MURAT YILDIRIM)
Ben Aziz… Soylu ve zengin Payidar ailesinin ilk erkek evladıyım. Kendimi bildim bileli başıma buyruk, dik başlıyım. Hiçbir kararı uzun uzun düşünerek vermedim. Daima kalbimi dinledim. Ben hayatım boyunca herkesin kabul ettiği değil, kendi kalbimin doğrularının peşinden gittim. Bu yüzden onlar bana her baktığında bencil, kibirli, asi Aziz'i gördü. Bense yansımama her baktığımda kendi hakikatinin arkasından giden Aziz'i... Herkesin hikayesi bir yerde değişir. Lakin hiç tanımadığım bir halıcı kızı kurtarmamın hayatımda çıkaracağı kasırgayı, hikayemin bu denli değişeceğini asla tahmin edemezdim. Hayatımın her bir parçası kuru bir yaprak gibi başka bir yere uçup savruldu. Ama ben yaşıyorum. Yaşayacağım. Düştüğüm yerden ayağa kalkmayı babamdan öğrendim. Severim yeniden başlamaları, kavgayı, mücadeleyi. Herkese ve her şeye rağmen bildiğimi okuyacağım. Çünkü yaşamak benim en büyük kavgam. Tüm bu hengamenin içinde aklım, ruhum ve kalbim sanki ikiye bölünmüş gibi. Kalbimin bir yanında inci tanesi kadar efsunlu, parlak ve zarif Dilruba. Bir yanında güneş kadar sıcak ve aydınlık Efnan. Birbirinden gece ve gündüz kadar farklı iki kadın. Devamlı aynı soruyu soruyordum kendime… Bir kalbe iki kadın sığar mı?
MURAT YILDIRIM KİMDİR?
Murat Yıldırım 1979 yılında Konya'da dünyaya geldi. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nünden sekizinci senesinde mezun oldu. Tiyatro ve müziğe oldukça ilgili olan Murat Yıldırım okuduğu üniversitenin tiyatro bölümüne katılmış ve 3 yıl amatör oyunculuk yapmıştır. Televizyonla ilk tanışması ise 2003 senesinde Ölümsüz aşk dizisi ile oldu.
Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü. 2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti. 2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı.
Başrolünü paylaştığı Tuba Büyüküstün ile Asi dizisinde "Demir" karakteri ile ününü perçinledi. Demir, 25 sene sonra, varlıklı biri olarak Antakya'ya geri dönen ve buradan toprak alan bir gençtir. Demir ve Asi arasında geçen gurur yüklü aşk ise dizinin konusunu oluşturmaktadır. 2009 yılında ise Asi dizisi sona erdikten sonra TMC yapım şirketi ile Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma imzalayan Yıldırım, dizide başrolü oynadı.
2012'de Tims Productions'ın yapımcılığını üstlendiği Show TV'de yayınlanan Suskunlar'da Ecevit karakterini canlandırdı. Dizide çocuk yaşta başlarından geçen bir kaza sonucunda girdikleri çocuk hapishanesinde yaşadıkları kötü olayların ardından suskun kalmayı seçen dört çocuğun büyüdükten ve ayrı yollarda ilerledikten sonra bir gün intikam almak için bir araya gelmeleri anlatılır.
MURAT YILDIRIM'IN OYNADIĞI FİLMLER
Scorpion / 2018
İlk Öpücük / 2017
Ayla / 2017
Sonsuz Aşk / 2017
Kocan Kadar Konuş Diriliş / 2016
Kocan Kadar Konuş /2015
Kırımlı / 2014
Güz Sancısı / 2009
Araf / 2006
Organize İşler / 2005
MURAT YILDIRIM'IN OYNADIĞI DİZİLER
Aziz/2021
Ramo / 2020
Gecenin Kraliçesi / 2015
Suskunlar / 2012
Aşk Ve Ceza / 2010
Asi / 2007
Fırtına / 2006
Büyük Yalan / 2004
Bütün Çocuklarım / 2004
Ölümsüz Aşk / 2004
Hayat Bilgisi / 2003
Patron Kim / 2003
Ayrılsak Da Beraberiz / 1999
Murat Yıldırım'ın sunduğu televizyon programları
Kim Milyoner Olmak İster / 2017-2019