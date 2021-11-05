Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kadro dağılımı!

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şunları söyledi; Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."

Ancak Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili henüz bakanlıktan bir açıklama gelmedi. Sağlık Bakanlığı başvuru şartları, başvuru tarihleri ve kadro dağılımın ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.