Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kadro dağılımı!

"Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Binlerce sağlık personelinin yakından takip ettiği atama süreci için detaylar belli olduktan sonra başvuru işlemleri de yapılabilecek. Bakan Koca, son olarak Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konu ile ilgili "Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar." açıklamasında bulundu. İşte 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kadro dağılımı!
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?
Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şunları söyledi; Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."
Ancak Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili henüz bakanlıktan bir açıklama gelmedi. Sağlık Bakanlığı başvuru şartları, başvuru tarihleri ve kadro dağılımın ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.
BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA
3 Kasım'da yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca şu açıklamalarda bulundu;
Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız.