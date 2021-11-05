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Giriş Tarihi: 5.11.2021 13:11 Son Güncelleme: 5.11.2021 13:11

Üniversiteler kapanacak mı ve son durum nedir? YÖK 2021- 2022 Üniversiteler kapanır mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?

Üniversiteler kapanacak mı ve son durum nedir? YÖK 2021- 2022 Üniversiteler kapanır mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?

Lisans ve önlisans öğrencileri üniversiteler kapanacak mı sorusuna yanıt arıyor. Vaka artışı sebebiyle yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Kovid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğuna işaret eden Koca, "Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum." dedi. Peki Üniversiteler kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? 2021 2022 Üniversiteler kapanır mı? İşte son durum

Üniversiteler kapanacak mı, üniversiteler yüz yüze eğitim devam edecek mi sorusunun yanıtı son günlerde merak konusu oldu. İlkokul, lise ve üniversitelerde yüz yüze eğitim devam ederken vaka artışı dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitimde net bir şekilde kararlılık mesajı vermişti. Peki Üniversiteler kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? 2021 2022 Üniversiteler kapanır mı?

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Üniversitelerin kapanması ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı; ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz haftalarda şu açıklamalar yapılmıştı...

Kovid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğuna işaret eden Koca, "Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum." dedi. Bakan Koca yazılı açıklamasında şunları söyledi: Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, gençler üzerindeki ektisi, aşı programımız ve yerli aşımız Turkovac'ın güncel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Koca sözlerini şöyle sürdürdü;

Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine dur demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum.

YÖK'TEN KRİTİK KARAR!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, salgın koşullarıyla sınırlı olmak üzere üniversitelerde pedagojik eğitim derslerinin yüzde 40'ının uzaktan öğretim yoluyla verilebileceğini kararlaştırdı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünün 2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere sunduğu teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendi.

Buna göre, salgın koşullarıyla sınırlı olmak kaydıyla üniversite senatolarının uygun görmesi halinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı derslerinin en fazla yüzde 40'ının mevcut mevzuat çerçevesinde uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun görüldü.

Özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması gibi uygulamalı dersler bu kapsamın dışında bırakıldı.

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Üniversiteler kapanacak mı ve son durum nedir? YÖK 2021- 2022 Üniversiteler kapanır mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?
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