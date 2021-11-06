Barcelona ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı maçı kazanamadı!

XAVI BARCELONA'YA GELDİ

Diğer yandan Barcelona ile 2,5 sezonluk sözleşme imzalamak için anlaşmaya varan Xavi Hernandez bugün Katar'dan Barselona'ya geldi.

Xavi, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Taleplerin en üst düzeyde olduğu bir Barcelona'ya geliyorum. Dünyanın en iyi kulübüyüz ve en iyi kulübü kazanmak zorunda. Ben oldukça olumluyum ama işlerin yolunda gitmesini sağlamak için çok çalışmak gerekiyor." dedi.

Kulübün ve tüm Barcelona camiasının desteğini arkasında hissettiğini kaydeden Xavi, mevcut takımdaki 5 futbolcuyla daha önce oynadığını ve bunu kendisi için bir avantaj olarak gördüğünü ifade etti.

Katar'ın Al Sadd takımından teknik direktör olarak ikinci takımı çalıştıracak olan Xavi, "Barcelona'nın kulüp tarihinin en iyi döneminden geçmediğini biliyorum. Ben de burada kötü zamanlardan geçtim. Ben futbolcularla konuşup onlara fikirlerimi söylemek istiyorum. Çok çalışıp, takım olmalıyız. Bunun bir takım çalışması olduğuna inanıyorum ve birlikte çalışmak için çok arzuluyum." açıklamasında bulundu.