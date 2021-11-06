Son dakika: Galatasaray-L.Moskova maçı tekrar edilir mi? Ahmet Çakar Sabah.com.tr’ye açıkladı! ’Hakem kıvırmış...’

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, perşembe günü Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Maçın ardından gündeme gelen hakem kararı sonrası Galatasaray cephesi, yaşanan skandal ile ilgili harekete geçti.
MOSKOVA'LI OYUNCU 2 SARI KART GÖRMESİNE RAĞMEN OYUNDAN ATILMADI
Maçın hakemi Sandro Scharer, Lokomotiv Moskova'lı futbolcu Dmitri Jivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen kırmızı kartla oyundan ihraç etmedi. Hakemin ilk sarı kartı not etmediği ve bu sebepten dolayı oyuncu 2 dakika sonra tekrar sarı kart görmesine rağmen oyundan atılmadığı görüldü.
SON DAKİKA: AHMET ÇAKAR AÇIKLADI! 'HAKEM RAPORU ÖNEMLİ...'
'Maçın tekrarı konusunda hakemin raporuna ne yazdığı önemli. Burada hakem raporuna iki kez sarı kart gösterdiği oyuncuyu yazmamış, hakem kıvırmış diyebiliriz. Bu nedenle hiçbir problem yok. Galatasaray - L. Moskova maçı tekrar edilmez.'
KEREM VE DİAGNE OYUNCUNUN ATILMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA HAKEME İTİRAZ EDİYOR
Kerem Aktürkoğlu ve Diagne, 2 numaralı oyuncunun birkaç dakika önce de sarı kart gördüğünü ve ikinci sarıdan kırmızı kart görerek müsabakadan atılması gerektiği yönünde hakeme itiraz ediyor.
GALATASARAY YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPACAK
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçındaki kart tartışmasında son durum: Yönetim ile Florya görüntüleri değerlendiriyor, net tutum öğleden sonra belli olacak.
Maçın görüntülerinde hakemin 2 farklı pozisyonda Moskova'lı oyuncu Dmitri Jivoglyadov'a sarı kart gösterdiği net bir biçimde görülüyor.