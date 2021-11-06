Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray-L.Moskova maçı tekrar edilir mi? Ahmet Çakar Sabah.com.tr'ye açıkladı! 'Hakem kıvırmış...'
Giriş Tarihi: 6.11.2021 14:22 Son Güncelleme: 6.11.2021 15:44

Son dakika: Galatasaray-L.Moskova maçı tekrar edilir mi? Ahmet Çakar Sabah.com.tr'ye açıkladı! 'Hakem kıvırmış...'

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Son dakika: Galatasaray-L.Moskova maçı tekrar edilir mi? Ahmet Çakar Sabah.com.tr’ye açıkladı! ’Hakem kıvırmış...’

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşan Galatasaray, birçok gol pozisyonundan yararlanamamış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Maçın hakemi Sandro Scharer'in görüntülerde aynı oyuncuya iki kez sarı kart gösterdiği görülüyor. Eski hakemlerden Ahmet Çakar, son durumu Sabah.com.tr'ye açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, perşembe günü Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Maçın ardından gündeme gelen hakem kararı sonrası Galatasaray cephesi, yaşanan skandal ile ilgili harekete geçti.

MOSKOVA'LI OYUNCU 2 SARI KART GÖRMESİNE RAĞMEN OYUNDAN ATILMADI

Maçın hakemi Sandro Scharer, Lokomotiv Moskova'lı futbolcu Dmitri Jivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen kırmızı kartla oyundan ihraç etmedi. Hakemin ilk sarı kartı not etmediği ve bu sebepten dolayı oyuncu 2 dakika sonra tekrar sarı kart görmesine rağmen oyundan atılmadığı görüldü.

SON DAKİKA: AHMET ÇAKAR AÇIKLADI! 'HAKEM RAPORU ÖNEMLİ...'

'Maçın tekrarı konusunda hakemin raporuna ne yazdığı önemli. Burada hakem raporuna iki kez sarı kart gösterdiği oyuncuyu yazmamış, hakem kıvırmış diyebiliriz. Bu nedenle hiçbir problem yok. Galatasaray - L. Moskova maçı tekrar edilmez.'

KEREM VE DİAGNE OYUNCUNUN ATILMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA HAKEME İTİRAZ EDİYOR

Kerem Aktürkoğlu ve Diagne, 2 numaralı oyuncunun birkaç dakika önce de sarı kart gördüğünü ve ikinci sarıdan kırmızı kart görerek müsabakadan atılması gerektiği yönünde hakeme itiraz ediyor.

GALATASARAY YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPACAK

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçındaki kart tartışmasında son durum: Yönetim ile Florya görüntüleri değerlendiriyor, net tutum öğleden sonra belli olacak.

Maçın görüntülerinde hakemin 2 farklı pozisyonda Moskova'lı oyuncu Dmitri Jivoglyadov'a sarı kart gösterdiği net bir biçimde görülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!
EYT SON DAKİKA | EYT hesaplama tablosu: Emeklilik için örneklere bak hesabını yap
Yerli otomobil için yeni uygulamalar geliyor! Zorunlu olacak: TOGG için tarih verildi!
Son dakika: Teklif kapıda! Fatih Terim'in prensi Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz...
Son dakika: Gaziantep-Kasımpaşa maçında Halis Özkahya'dan Süper Lig tarihine geçen hata!
EYT SON DAKİKA | Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT nedir ve kimleri kapsıyor, son durum ne? EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Son dakika haberler | Altın ve kıymetli madenler için yeni karar geldi: Artık zorunlu olacak!
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür skandalına tepkiler çığ gibi! AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
Son dakika: Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman sözleri! 'İsterlerse getirsinler! Sergen Yalçın da Vitor Pereira kadar...'
PKK'da çözülme ve kaçışlar hızlandı! Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray-L.Moskova maçı tekrar edilir mi? Ahmet Çakar Sabah.com.tr'ye açıkladı! 'Hakem kıvırmış...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA