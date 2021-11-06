Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Önceki hafta Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık indirim sonrasında bankalardan da kredi faiz oranları indirim haberi gelmişti. Durum böyle olunca, çeşitli sebeplerden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz oranları

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK!

Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.