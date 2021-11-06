Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika Haberi! Bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Giriş Tarihi: 7.11.2021 01:44 Son Güncelleme: 7.11.2021 01:44

Son Dakika Haberi! Bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Son Dakika Haberi! Bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde üç kamu bankası konut kredilerinde indirime gittiklerini duyurmuşlardı. Durum böyle olunca, kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere, bankaların 200 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından, Kamu bankaları kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Önceki hafta Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık indirim sonrasında bankalardan da kredi faiz oranları indirim haberi gelmişti. Durum böyle olunca, çeşitli sebeplerden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz oranları

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK!

Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

1 MİLYON LİRANIN ALTINDA 1,29 FAİZ ORANI UYGULANACAK

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

Kamu bankalarından gelen faiz indirimi sonrası gözler özel bankalara çevrildi. İşte mevcut durumda özel bankaların konut kredisi faiz oranları:

İŞ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,38

TEB BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,58

GARANTİ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

ICBC Turkey

Konut kredisi faiz oranı: 1,89

AKBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,39

HSBC

Konut kredisi faiz oranı: 1,74

ING BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

ALTERNATİF BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,69

QNB FİNANSBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,48

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Son Dakika Haberi! Bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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