Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milan Inter maçı CANLI İZLE! İtalya Serie A 12. Hafta AC Milan Inter maçı canlı yayın kanalı izle!
Giriş Tarihi: 7.11.2021 21:36 Son Güncelleme: 7.11.2021 21:40

Milan Inter maçı CANLI İZLE! İtalya Serie A 12. Hafta AC Milan Inter maçı canlı yayın kanalı izle!

Milan Inter maçı CANLI İZLE! İtalya Serie A 12. Hafta AC Milan Inter maçı canlı yayın kanalı izle!

2021-2022 İtalya Serie A sezonu 12. Haftasında AC Milan ile Inter yeşil sahada bir araya geliyor. Ligin son 5 haftasında mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı - siyahlı ekip sahasında oynayacağı karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyen futbolseverler Milan Inter maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek “Milan Inter maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Milan Inter maçı canlı izle linki ve son dakika ilk 11 bilgileri.

AC Milan, Serie A 12. Hafta maçları kapsamında İnter'i sahasında konuk ediyor. Ligde çıktığı son 5 maçta puan kaybetmeyen kırmızı-siyahlılar, evinde oynayacağı karşılaşmada 3 puan almayı hedefliyor. Müsabakayı televizyondan takip edecek olan sporseverler Milan Inter maçı canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek Milan Inter maçı canlı izle şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

MİLAN INTER MAÇI CANLI İZLE

Seria A 12. Hafta Milan Inter maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve son dakika ilk 11 detayları şu şekilde;

  • Milan İnter maçında ilk düdük 7 Kasım 2021 Pazar günü saat 22:45'te çalacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.



MİLAN INTER MAÇI İLK 11'LER

AC MİLAN XI: Tataruşanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure, Kessie, Tonali, Krunic, Diaz, Leao, İbrahimoviç

INTER XI: Handanovic, Skriniar, Devrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Lautaro


MİLAN INTER MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz…

https://app.ssportplus.com/login

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Beşiktaş - Trabzonspor maçında çok tartışıldı! Sergen Yalçın'a sert eleştiri 'Çok yanlış işler...'
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
Ünal Aysal'a mahkemeden red! İflasının ardından aile birbirine düşmüştü...
Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı! Eski eşi Fatoş Yelliler açtı ağzını yumdu gözünü!
Lütfü Türkkan’a tepkiler büyüyor.. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar sokağa döküldü
Trafiğe kapalı olan güzergahlar ve yollar: 15 Temmuz Boğaz Köprüsü ne zaman saat kaçta açılacak? İstanbul Maratonu ile bugün trafiğe kapalı yollar listesi
Son dakika haberler: Lütfü Türkkan görevden alındı
15 Temmuz darbe girişiminde stada inmişti: Pensilvanya ve Yunanistan detayı ortaya çıktı
Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2022 Yeni emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Milan Inter maçı CANLI İZLE! İtalya Serie A 12. Hafta AC Milan Inter maçı canlı yayın kanalı izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA