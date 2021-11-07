Milan Inter maçı CANLI İZLE! İtalya Serie A 12. Hafta AC Milan Inter maçı canlı yayın kanalı izle!

AC Milan, Serie A 12. Hafta maçları kapsamında İnter'i sahasında konuk ediyor. Ligde çıktığı son 5 maçta puan kaybetmeyen kırmızı-siyahlılar, evinde oynayacağı karşılaşmada 3 puan almayı hedefliyor. Müsabakayı televizyondan takip edecek olan sporseverler Milan Inter maçı canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek Milan Inter maçı canlı izle şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Seria A 12. Hafta Milan Inter maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve son dakika ilk 11 detayları şu şekilde;
AC MİLAN XI: Tataruşanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure, Kessie, Tonali, Krunic, Diaz, Leao, İbrahimoviç
INTER XI: Handanovic, Skriniar, Devrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Lautaro
Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz…