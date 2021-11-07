Nesilden Nesile gelen bilgelik!

Barcelona'da teknik direktörlük koltuğunun nesilden nesile aktarılması geleneği bu kez Xavi ile devam ediyor… 1971-75 ve 1976-78 arasında Katalan ekibini çalıştıran 'Total futbolun babası'Rinus Michels'in eğitiminden geçen kaptan Johan Cruyff, bu koltuğa oturmuştu. Hollandalı efsane oyuncu ise 1988-91 ve 1991-96 dönemlerinde Barça'yı çalıştırırken onun tedrisatından geçen Pep Guardiola ise 2008-2012 arasında görev aldı. Artık sıra Guardiola'nın başarıdan başarıya koşan takımında kaptanlık yapan Xavi'de… Al Sadd ile yollarını ayıran İspanyol oyuncu, La Masia'ya 1995'te adım atan ve2015'e kadar Barcelona'nın altındöneminin değişilmez ismi olan Xavi, artık teknik direktör olarak yola devam edecek.