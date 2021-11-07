Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo’dan sonra bir ilke imza attı!

Bayern Munih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, birçok futbolsever tarafından son yılların en başarılı golcüsü olarak kabul ediliyor. Performansıyla övgüleri hak eden golcü yıldız, bu sezon Ballon d'Or ödülünün de favorileri arasında yer alan Lewa, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.