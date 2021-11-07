Son dakika: Derbilerde kabus oldu tam 19 kez... Uğurcan Çakır, Volkan Demirel’i hatırlattı!

UĞURCAN ÇAKIR DERBİLERDEKİ VOLKAN DEMİREL'İ HATIRLATTI!
Kartalspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve kariyeri boyunca Kadıköy'de derbi mağlubiyeti yaşamayan Volkan Demirel, 17 sene boyunca Fenerbahçe'de görev yaptı.
Fenerbahçe formasıyla 515 kez resmi maça çıkan Volkan Demirel, Süper Lig'de de 389 kez görev aldı.
KADIKÖY'DE MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ!
Volkan Demirel, derbilerdeki başarılı performansıyla hafızalara kazındı. Şimdilerde yayıncı kuruluşta maç yorumları yapan Volkan Demirel, kariyeri boyunca Kadıköy'de oynanan Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerinde mağlubiyet yüzü görmedi.
BIRAKTINDAN HEMEN SONRA...
Volkan Demirel futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe, kendi sahasında hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a hem de Trabzonspor'a mağlup oldu!
İLK DERBİSİ FENERBAHÇE'YE KARŞIYDI...
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 2018-2019 sezonunda Onur Kıvrak'tan formayı almıştı. O dönem 96 numaralı formayı giyen Uğurcan, ilk derbi sınavını Fenerbahçe'ye karşı verdi.
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Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ilk derbisinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti.
TRABZONSPOR, UĞURCAN ÇAKIR'IN KALEDE OLDUĞU 19 DERBİDEN SADECE 4'ÜNÜ KAYBETTİ!
Uğurcan Çakır'ın kalede olduğu 19 derbinin sadece dördünü kaybeden Trabzonspor, bu maçlarda 8 kez kazanırken, 7 defa berabere kaldı.
Trabzonspor bu sezon oynadığı üç derbiden ikisini kazandı. 2-0 geriye düştüğü Galatasaray maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, önce Fenerbahçe'yi ardından da dün akşam Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.
2021-2022 SEZONU
Trabzonspor 2-2 Galatasaray
Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 1-2 Trabzonspor
İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN DERBİ KARNESİ
2020-2021 SEZONU
Trabzonspor 1-3 Beşiktaş
Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
Beşiktaş 1-2 Trabzonspor
Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe
Galatasaray 1-1 Trabzonspor
2019-2020 SEZONU
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Trabzonspor 4-1 Beşiktaş
Trabzonspor 1-1 Galatasaray
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Galatasaray 1-3 Trabzonspor
2018-2019 SEZONU
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Beşiktaş
19 DERBİ
8 GALİBİYET
5 BERABERLİK
4 MAĞLUBİYET