Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Derbilerde kabus oldu tam 19 kez... Uğurcan Çakır, Volkan Demirel'i hatırlattı!
Giriş Tarihi: 7.11.2021 11:40 Son Güncelleme: 7.11.2021 13:37

Son dakika: Derbilerde kabus oldu tam 19 kez... Uğurcan Çakır, Volkan Demirel'i hatırlattı!

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Son dakika: Derbilerde kabus oldu tam 19 kez... Uğurcan Çakır, Volkan Demirel’i hatırlattı!

Son dakika... Süper Lig'de nefes kesen mücadele sonunda Trabzonspor, Dolmabahçe'de Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Bordo mavililer bu sonuçla siyah beyazlılarla arasındaki puan farkını da 10'a çıkardı. Bu sezon ligde mağlup olmayan tek takım olan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme performanslarıyla alkış aldı. Uğurcan Çakır'ın derbi performanslarındaki istatistik ise dikkat çekti.

Trabzonspor milli kalecisi Uğurcan Çakır, tıpkı geçen sezon İstanbul'da oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçında olduğu gibi maça damgasını vurdu. Uğurcan, Güven Yalçın'ın harika şutunda muhteşem uzanarak genç oyuncuya gol izni vermedi. Genç yaşta Trabzonspor'un kaptanlığını yapan Uğurcan'ın derbi performansı ise göz doldurdu.

UĞURCAN ÇAKIR DERBİLERDEKİ VOLKAN DEMİREL'İ HATIRLATTI!

Kartalspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve kariyeri boyunca Kadıköy'de derbi mağlubiyeti yaşamayan Volkan Demirel, 17 sene boyunca Fenerbahçe'de görev yaptı.

Fenerbahçe formasıyla 515 kez resmi maça çıkan Volkan Demirel, Süper Lig'de de 389 kez görev aldı.

KADIKÖY'DE MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ!

Volkan Demirel, derbilerdeki başarılı performansıyla hafızalara kazındı. Şimdilerde yayıncı kuruluşta maç yorumları yapan Volkan Demirel, kariyeri boyunca Kadıköy'de oynanan Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerinde mağlubiyet yüzü görmedi.

BIRAKTINDAN HEMEN SONRA...

Volkan Demirel futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe, kendi sahasında hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a hem de Trabzonspor'a mağlup oldu!

İLK DERBİSİ FENERBAHÇE'YE KARŞIYDI...

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 2018-2019 sezonunda Onur Kıvrak'tan formayı almıştı. O dönem 96 numaralı formayı giyen Uğurcan, ilk derbi sınavını Fenerbahçe'ye karşı verdi.

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Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ilk derbisinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti.

TRABZONSPOR, UĞURCAN ÇAKIR'IN KALEDE OLDUĞU 19 DERBİDEN SADECE 4'ÜNÜ KAYBETTİ!

Uğurcan Çakır'ın kalede olduğu 19 derbinin sadece dördünü kaybeden Trabzonspor, bu maçlarda 8 kez kazanırken, 7 defa berabere kaldı.

Trabzonspor bu sezon oynadığı üç derbiden ikisini kazandı. 2-0 geriye düştüğü Galatasaray maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, önce Fenerbahçe'yi ardından da dün akşam Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

2021-2022 SEZONU

Trabzonspor 2-2 Galatasaray
Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 1-2 Trabzonspor

İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN DERBİ KARNESİ

2020-2021 SEZONU

Trabzonspor 1-3 Beşiktaş
Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
Beşiktaş 1-2 Trabzonspor
Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe
Galatasaray 1-1 Trabzonspor

2019-2020 SEZONU

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Trabzonspor 4-1 Beşiktaş
Trabzonspor 1-1 Galatasaray
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Galatasaray 1-3 Trabzonspor

2018-2019 SEZONU

Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Beşiktaş

19 DERBİ
8 GALİBİYET
5 BERABERLİK
4 MAĞLUBİYET

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Son dakika: Derbilerde kabus oldu tam 19 kez... Uğurcan Çakır, Volkan Demirel'i hatırlattı!
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