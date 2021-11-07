Turan Cihan Şimşek kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ünlü oyuncu Cihan Şimşek’in sevgilisi kim?

CİHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Turan Cihan Şimşek, (6 Ağustos 1992; Almanya, Bad Säckingen) Türk oyuncudur.

Şu an İstanbul'da yaşamaktadır. Bez Bebek dizisinde Selim rolünü canlandırarak tanınmış ve aynı zamanda Krispi, Haribo, Eti Cin, Genç Turkcell ve Paşabahçe reklamlarında da yer almıştır. Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde Metehan rolünde başrolde oynamıştır.

Dizinin bir parçası olarak çekilen Zil Çalınca Avı isimli Disney Channel'ın TV filminde Metehan karakteriyle başrolde oynamıştır. Ardından Merhaba Hayat dizisinde konuk oyuncu olarak Rüzgar karakterini canlandırmıştır.

Turan Cihan Şimşek, başrolünde olduğu Zil Çalınca dizisiyle birlikte Türkiye'de daha fazla tanınmayı başarmış ve büyük hayran kitlelerine ulaşmıştır. Daha sonra TRT1'de yayınlanan Bir Yastıkta dizisinde Poyraz karakterini oynamış.

Yine TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev'de Deniz karakteri ile izleyicilerin karşına çıkmıştır. Beni Böyle Sev bittikten sonra Star'da yayınlanan Medcezir dizisinde Ali karakterini canlandırmıştır. Zil çalınca dan sonra Medcezir sayesinde daha da fazla hayran kitlesi elde etmiştir.