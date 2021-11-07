Turan Cihan Şimşek kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ünlü oyuncu Cihan Şimşek’in sevgilisi kim?

Cihan Şimşek, Kardeşlerim dizisi ile beraber son dönemin dikkat çeken oyuncuları arasında yerini aldı. Kardeşlerim'de Oğulcan karakterini canlandıran oyuncu, daha önce Medcezir, Bez Bebek, Hanım Köylü gibi dizilerde rol almıştı. Bu doğrultuda, Cihan Şimşek kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları merak konusu oldu. Peki, Cihan Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli ve sevgilisi kim? İşte, ünlü oyuncunun hayatı hakkında bilgiler
Turan Cihan Şimşek, (6 Ağustos 1992; Almanya, Bad Säckingen) Türk oyuncudur.
Şu an İstanbul'da yaşamaktadır. Bez Bebek dizisinde Selim rolünü canlandırarak tanınmış ve aynı zamanda Krispi, Haribo, Eti Cin, Genç Turkcell ve Paşabahçe reklamlarında da yer almıştır. Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde Metehan rolünde başrolde oynamıştır.
Dizinin bir parçası olarak çekilen Zil Çalınca Avı isimli Disney Channel'ın TV filminde Metehan karakteriyle başrolde oynamıştır. Ardından Merhaba Hayat dizisinde konuk oyuncu olarak Rüzgar karakterini canlandırmıştır.
Turan Cihan Şimşek, başrolünde olduğu Zil Çalınca dizisiyle birlikte Türkiye'de daha fazla tanınmayı başarmış ve büyük hayran kitlelerine ulaşmıştır. Daha sonra TRT1'de yayınlanan Bir Yastıkta dizisinde Poyraz karakterini oynamış.
Yine TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev'de Deniz karakteri ile izleyicilerin karşına çıkmıştır. Beni Böyle Sev bittikten sonra Star'da yayınlanan Medcezir dizisinde Ali karakterini canlandırmıştır. Zil çalınca dan sonra Medcezir sayesinde daha da fazla hayran kitlesi elde etmiştir.
2016 yılında TRT 1 Tv sineması Suda Balık filminde Mert karakterini canlandırarak ilk defa kötü bir karaktere hayat vermiş oldu. 2016'da yine Star'da yayınlanan Hanım Köylü isimli dizide Cüneyt karakterine hayat vermiştir. 2017 Mayıs ayında vizyona giren 4N1K filmimde Sinan karakteriyle başrollerden biri olarak ilk sinema deneyimini gerçekleştirmiştir.
Oyuncu günümüzde Kardeşlerim dizisinde Oğulcan Eren karakterine hayat vermektedir.
CİHAN ŞİMŞEK'İN SEVGİLİSİ KİM?
Cihan Şimşek bir röportajında sevgilisi Sinem Şimşek ile önümüzdeki yaz evlenmeyi düşündüklerini belirtmiştir.