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Giriş Tarihi: 8.11.2021 10:27 Son Güncelleme: 8.11.2021 10:27

Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranlarında yaşanan değişiklik, kredi çekmek isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz ayın sonlarında üç kamu bankası konut kredilerinde indirime gittiklerini duyurmuşlardı. Yapılan bu duyurunun ardından bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu araştırılmaya başlandı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu ihtiyaç sahibi vatandaşların merak konusu oldu. Bilindiği üzere Ekim ayının sonlarında 3 kamu bankası kredi faiz oranlarında düşüşe gittiklerini açıkladı. Yapılan bu duyurunun ardından bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 8 EKİM

Bankaların güncel kredi faiz oranları yayınlandı. Geçtiğimiz ayın sonları itibariyle kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

İhtiyaç kredisi 1.63'ken, taşıt kredisi ise 1.54 faiz oranında bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Tüketici ve taşıt kredisi 1.59 faiz oranında bulunuyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

İhtiyaç kredisi: 1.61

İŞ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,38

TEB BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,61

GARANTİ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

AKBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,39

HSBC

Konut kredisi faiz oranı: 1,74

ING BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

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Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları
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