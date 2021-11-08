Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu ihtiyaç sahibi vatandaşların merak konusu oldu. Bilindiği üzere Ekim ayının sonlarında 3 kamu bankası kredi faiz oranlarında düşüşe gittiklerini açıkladı. Yapılan bu duyurunun ardından bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Bankaların güncel kredi faiz oranları yayınlandı. Geçtiğimiz ayın sonları itibariyle kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.
Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu?
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.
İhtiyaç kredisi 1.63'ken, taşıt kredisi ise 1.54 faiz oranında bulunuyor.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.
Tüketici ve taşıt kredisi 1.59 faiz oranında bulunuyor.
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.
İhtiyaç kredisi: 1.61
İŞ BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,38
TEB BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,61
GARANTİ BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,52
AKBANK
Konut kredisi faiz oranı: 1,39
HSBC
Konut kredisi faiz oranı: 1,74
ING BANK
Konut kredisi faiz oranı: 1,52