Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu ihtiyaç sahibi vatandaşların merak konusu oldu. Bilindiği üzere Ekim ayının sonlarında 3 kamu bankası kredi faiz oranlarında düşüşe gittiklerini açıkladı. Yapılan bu duyurunun ardından bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 8 EKİM

Bankaların güncel kredi faiz oranları yayınlandı. Geçtiğimiz ayın sonları itibariyle kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu?