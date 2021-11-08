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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Kuntz’un ekibine sürpriz takviye

Kuntz’un ekibine sürpriz takviye
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 13 Kasım'da Cebelitarık, 16 Kasım'da ise Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kunz'un ekibine sürpriz bir takviye geldi. Spezia U19 Teknik Direktörü Tuğberk Tanrıvermiş'in bundan sonra Alman çalıştırıcının ekibinde görev yapacağı bildirildi. Bu arada dün akşamdan itibaren TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanmaya başlayan Ay-Yıldızlı ekibin aday kadrosundan Ozan Kabak'ın geçirdiği viral enfeksiyon nedeniyle çıkarıldığı açıklandı.

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Kuntz’un ekibine sürpriz takviye
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