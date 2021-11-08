Kuntz’un ekibine sürpriz takviye

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 13 Kasım'da Cebelitarık, 16 Kasım'da ise Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kunz'un ekibine sürpriz bir takviye geldi. Spezia U19Teknik Direktörü TuğberkTanrıvermiş'in bundan sonraAlman çalıştırıcının ekibindegörev yapacağıbildirildi. Bu arada dün akşamdan itibaren TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanmaya başlayan Ay-Yıldızlı ekibin aday kadrosundan OzanKabak'ın geçirdiği viralenfeksiyon nedeniyle çıkarıldığı açıklandı.