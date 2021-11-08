Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 8 Kasım 2021 On Numara çekilişi sonuçları ile birazdan sona erecek. Milli Piyango Online tarafından pazartesi ve cuma olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 8 Kasım MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 8 KASIM MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

8 Kasım On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapılacak ve ardından On Numara sonuçları açıklanacak.

On Numara sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;