Premier Lig’de West Ham United rüzgarı! Leicester City’i hatırlattı...

Ligin bu bölümüne kadar iyi bir performans sergilediklerini belirten Moyes, "Her zaman pozitif kalmaya çalışıyorum. Şu ana kadar neler yapabileceğimizi gösterdik ama bunun ne olduğunu, henüz ben bile bilmiyorum." açıklamasını yaptı.

Geçen sezon ligi 6. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi alamadıklarını hatırlatan Moyes, "İki puan daha toplasaydık bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacaktık. Bu sezon bunu neden başarmayalım? Aldığımız sonuçlar bizi henüz coşturmuyor ama kendimizi iyi hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.