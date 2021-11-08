Süper Lig'de peş peşe dördüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler, Kayserispor maçına çok iyi başlamıştı fakat oyunun devamında işler Fenerbahçe için iyi gitmedi. İlk yarıda önce İrfan Can Kahveci penaltıyı kaçırdı ardından Kayserispor'un golü geldi. Erman Toroğlu'ndan da sert eleştiri geldi! 'O bir kukla...'
Eski hakemlerden Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Kayserispor maçının son dakikasında verilen penaltıyla ilgili eleştirilerde bulundu.
'Fenerbahçe, komadan yoğun bakıma çıktığı bir maç oynadı. Kabul ediyoruz ki kaçan bir penaltı, direkten dönen 4 top, şanssızlık diz boyu…
BERKE ÖZER'E ELEŞTİRİ!
Kaleci Berke, F.Bahçe'nin daha henüz hazır kalecisi olmadığını net ortaya koydu. Yediği ilk gol, ağır bir kaleci hatası. Kale sahasının net içine düşen topu alamaması kabul edilir değil!
Maç, F.Bahçe için 'bitti' dediğimiz dakikalarda sahneye önce Zajc çıktı, durumu 2-1'e getirdi ve uzatmanın da uzatmasında gelen penaltıyla F.Bahçe 1 puanı kurtardı. 1 puan iyi mi?
Tabii ki değil! F.Bahçe pozisyon üretemiyor. Türk hakemliğinde çifte standart diz boyu. Cüneyt Çakır iki penaltıyı da VAR yardımı ile verdi. İkisi de doğru ama…
Verilen ikinci penaltıda bir çekme var ama diğer nice maçlarda bu tür çekmelerde VAR daveti olmuyor. Bunun adı bariz bir çifte standarttır.'
ERMAN TOROĞLU: CÜNEYT ÇAKIR PENALTIYI VERMEK ZORUNDA KALDI!
'2-0 geriden gelen Fenerbahçe 2-2'yi yakaladı ama bu Fenerbahçe için pek hayırlı olmadı. Çünkü Fenerbahçe mağlup ayrılsaydı belki radikal kararlar alınabilirdi. Ama şimdi diyecekler ki: "2-0'dan 2-2 yaptık, 4 top direkten döndü, aynen devam."
SON DAKİKA: VİTOR PEREİRA İÇİN SERT SÖZLER! 'O BİR KUKLA...'
Fenerbahçe iyi gitmiyor. Futbol oynamıyor. Pereira takım üstündeki disiplinini kaybetmiş. Maç kadrosuna ve takıma karışanlar var. Kim bunlar? Fenerbahçe'nin içindeki isimler. Yani şu anda Fenerbahçe Teknik Direktörü, kukla pozisyonunda.
Kayseri çok iyi bir takım değil. Bazı sorunlarla mücadele ediyorlar. Böyle bir takıma karşı bile anca kafa kafaya oynayabiliyorsun. Hani transferler? Hani kadro? İki kadro arasındaki fark dağlar kadar.
Önlerinde Galatasaray maçı var. O maçta ikisini de tam tartacağız. Çünkü Galatasaray Avrupa'da iyi ama Türkiye'de ikisi de kötü.
Cüneyt Çakır, ilk penaltıyı görememiş olabilir, VAR güzel süzdü, verdi. 2. penaltıyı Cüneyt gördü ama pozisyona inanmadı. Çekme var ama çekmenin şiddetine çıplak gözle inanmadı.
VAR çağırınca vermek zorunda kaldı. Tabii bir de şu yönden bakmak lazım, Kayserili oyuncu, niye son saniyede rakibini tutuyorsun? Son saniyeler… O zaman kendine kızacaksın!
HİKMET KARAMAN'DAN CÜNEYT ÇAKIR'A TEPKİ! 'NEDEN?'
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maç sonu hakem Çakır'ın yanına gidip ikinci penaltıya tepki gösterdi.
Kadıköy'de galibiyeti son saniyede kaçıran Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın bitiş düdüğü sonrası soluğu hakem Cüneyt Çakır'ın yanında aldı. Verilen penaltıya tepki gösteren tecrübeli çalıştırıcı, "50 saniye niye koyuyorsun maçın üstüne?" diye sordu.
Cüneyt Çakır'ın, "Oyuncu değişiklikleri oldu, onları ekledik" cevabı üzerine, "Tamam da zaten süreyi eklemiştiniz" diyen Karaman, ardından soyunma odasının yolunu tuttu.
'VAR BIZIM IÇIN ÇAĞIRMAZDI!'
Hikmet Karaman karşılaşma sonrası basın toplantısında da çok sinirliydi. VAR hakemini eleştiren 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Aynı dakikada penaltı bizim lehimize olsa Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'ı VAR'a çağıramazdı.
Genel konuşuyorum ve Türkiye'ye soruyorum; tersi olsaydı o dakikada, o penaltı için VAR'a çağırır mıydınız?" dedi.