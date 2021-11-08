Son dakika: Kural hatası iddiası gündemi sarsmıştı! Rusya'dan açıklama: "Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar edilmeli"

Bu sezon yeni yapılanmayla birlikte genç bir kadroyla yoluna devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı futbolla göz dolduruyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV'ye elendikten sonra Avrupa Ligi elemelerine geçerek gruplara kalan sarı-lacivertliler, E Grubu'nda mücadele ediyor.
E Grubu'nda Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile eşleşen Fatih Terim ve öğrencileri, ilk 4 haftada topladığı 8 puanla gruptaki liderliğini sürdürüyor.
Son oynanan ve 1-1 sona eren Lokomotiv Moskova maçında galibiyeti kaçıran sarı-kırmızılılar, oynadığı futbolla övgü toplamış ve gruptan lider çıkma avantajını sürdürmüştü.
Karşılaşmaya damga vuran anlar ise 90 dakika sona erdikten sonra ortaya çıktı. Maçın hakemi Sandro Scharer, iki farklı pozisyonda aynı oyuncuya iki kez sarı kart göstermesine rağmen oyundan ihraç etmedi.
Sonradan ortaya çıkan bu görüntüler sonrası hem sosyal hem de spor basınında gündeme taşınan olay, Galatasaray'ın UEFA'ya başvuru yapmasıyla sonuçlandı.
Maçın hakeminin kural hatası yaptığı ve bu nedenle maçın tekrar edilmesi gerektiğini savunan sarı-kırmızılılar, UEFA'ya başvurusunu yaptı ve gelecek açıklamayı bekliyor.
"MAÇ TEKRAR EDİLMELİ"
Galatasaray'ın UEFA başvurusunun ardından Rusya Futbol Federasyonu'nun Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Koloskov, karşılaşmanın tekrar edilmesi için gerekli nedenlerin oluştuğunu söylerken, geçtiğimiz senelerde de buna benzer bir olayın yaşandığını ve maçın tekrar edilmesiyle sonuçlandığını söyledi.
Lokomotiv Moskova'nın eski teknik direktörü Yuri Semin ise maçın tekrar edilmesinin Lokomotiv Moskova için iyi olacağını söyledi.
UEFA'nın vereceği karar merakla beklenirken Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, konuya ilişkin şunları söylemişti:
"Lokomotiv Moskova'nın ne kabahati var? Galatasaray hükmen galibiyet ister mi? Ben istemem, oyuncularım da istemez. Kural tekrar diyorsa, tekrar oynarım, mağlup da olabilirim. Lokomotiv ne yapsın? Sen, beni attın da ben 'Hayır' mı dedim? Kimin hatası?"