Son dakika: Kural hatası iddiası gündemi sarsmıştı! Rusya'dan açıklama: "Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar edilmeli"

UEFA'nın vereceği karar merakla beklenirken Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Lokomotiv Moskova'nın ne kabahati var? Galatasaray hükmen galibiyet ister mi? Ben istemem, oyuncularım da istemez. Kural tekrar diyorsa, tekrar oynarım, mağlup da olabilirim. Lokomotiv ne yapsın? Sen, beni attın da ben 'Hayır' mı dedim? Kimin hatası?"