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Giriş Tarihi: 8.11.2021 22:08 Son Güncelleme: 8.11.2021 22:46

Son dakika: Kural hatası iddiası gündemi sarsmıştı! Rusya'dan açıklama: "Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar edilmeli"

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Kural hatası iddiası gündemi sarsmıştı! Rusya’dan açıklama: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar edilmeli

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsil eden ekiplerden Galatasaray, E Grubu'nda Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova ile mücadele ediyor. Avrupa Ligi'ne oranla zorlu bir gruba düşen sarı-kırmızılılar, 8 puanla grup liderliğini elinde bulunduruyor. Son oynanan Lokomotiv Moskova maçında kural hatası yapıldığı iddiası futbol gündemini sarsmıştı. UEFA'ya başvuru yapan Galatasaray'ın ardından Rusya'dan da açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Bu sezon yeni yapılanmayla birlikte genç bir kadroyla yoluna devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı futbolla göz dolduruyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV'ye elendikten sonra Avrupa Ligi elemelerine geçerek gruplara kalan sarı-lacivertliler, E Grubu'nda mücadele ediyor.

E Grubu'nda Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile eşleşen Fatih Terim ve öğrencileri, ilk 4 haftada topladığı 8 puanla gruptaki liderliğini sürdürüyor.

Son oynanan ve 1-1 sona eren Lokomotiv Moskova maçında galibiyeti kaçıran sarı-kırmızılılar, oynadığı futbolla övgü toplamış ve gruptan lider çıkma avantajını sürdürmüştü.

Karşılaşmaya damga vuran anlar ise 90 dakika sona erdikten sonra ortaya çıktı. Maçın hakemi Sandro Scharer, iki farklı pozisyonda aynı oyuncuya iki kez sarı kart göstermesine rağmen oyundan ihraç etmedi.

Sonradan ortaya çıkan bu görüntüler sonrası hem sosyal hem de spor basınında gündeme taşınan olay, Galatasaray'ın UEFA'ya başvuru yapmasıyla sonuçlandı.

Maçın hakeminin kural hatası yaptığı ve bu nedenle maçın tekrar edilmesi gerektiğini savunan sarı-kırmızılılar, UEFA'ya başvurusunu yaptı ve gelecek açıklamayı bekliyor.

"MAÇ TEKRAR EDİLMELİ"

Galatasaray'ın UEFA başvurusunun ardından Rusya Futbol Federasyonu'nun Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koloskov, karşılaşmanın tekrar edilmesi için gerekli nedenlerin oluştuğunu söylerken, geçtiğimiz senelerde de buna benzer bir olayın yaşandığını ve maçın tekrar edilmesiyle sonuçlandığını söyledi.

Lokomotiv Moskova'nın eski teknik direktörü Yuri Semin ise maçın tekrar edilmesinin Lokomotiv Moskova için iyi olacağını söyledi.

UEFA'nın vereceği karar merakla beklenirken Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Lokomotiv Moskova'nın ne kabahati var? Galatasaray hükmen galibiyet ister mi? Ben istemem, oyuncularım da istemez. Kural tekrar diyorsa, tekrar oynarım, mağlup da olabilirim. Lokomotiv ne yapsın? Sen, beni attın da ben 'Hayır' mı dedim? Kimin hatası?"

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