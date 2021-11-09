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Giriş Tarihi: 9.11.2021 09:39

AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav yerleri sorgulama

AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav yerleri sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarına kısa süre kala AÖF sınav tarihleri ve yerleri merak ediliyor. İlgili kurum tarafından sınav yerleri açıklanacak olup sınavlar Kasım ayında gerçekleştirilecek. AÖF sınav giriş yerlerinin sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Peki AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

AÖF sınavları ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu sorusuna son günlerde yanıt aranıyor. Açıktan üniversite bitirmek isteyen öğrenciler sınav yerleri ve sınav tarihleri sorgulaması yapıyor. Ön lisans ve lisans eğitimleri için binlerce öğrenci vize ve final sınavlarına katılacak. Peki AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav yerleri sorgulama

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

ONLİNE MI OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

GÜZ DÖNEMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 27-28 Kasım 2021

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08-09 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

BAHAR DÖNEMİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

Sınavların 27-28 Kasım'da yapılacak olmasından dolayı sınav yerlerinin de 15 Kasım haftasında açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklama yapılacak.

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AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav yerleri sorgulama
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