AÖF sınavları ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu sorusuna son günlerde yanıt aranıyor. Açıktan üniversite bitirmek isteyen öğrenciler sınav yerleri ve sınav tarihleri sorgulaması yapıyor. Ön lisans ve lisans eğitimleri için binlerce öğrenci vize ve final sınavlarına katılacak. Peki AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav yerleri sorgulama
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.
Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.
Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.
GÜZ DÖNEMİ
Güz Dönemi Ara Sınavı 27-28 Kasım 2021
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08-09 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.
BAHAR DÖNEMİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.
Sınavların 27-28 Kasım'da yapılacak olmasından dolayı sınav yerlerinin de 15 Kasım haftasında açıklanması bekleniyor.
Konuyla ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklama yapılacak.