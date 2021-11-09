ATV yayın akışı listesi, 9 Kasım Salı gününün en önemli konuları arasında yerini alıyor. Kanallarda yayınlanan dizi, film ve yarışma programları arasında vatandaşlar tercihlerine göre sevdikleri programları izleyecekler. Öte yandan; bugün ATV ekranlarında EDHO yeni bölüm olup olmayacağı da araştırılıyor. Bu kapsamda; Bugün ATV'de neler var, EDHO var mı, hangi dizi ve filmler olacak? ATV yayın akışı 9 Kasım 2021 Salı
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 İkimizin Sırrı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aramızdaki Sözler (Yabancı Sinema)
22:20 Çılgın Sürücü (Yabancı Sinema)
00:30 Çılgın Sürücü (Tekrar)
02:40 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
04:55 İkimizin Sırrı
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