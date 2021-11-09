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Giriş Tarihi: 9.11.2021 15:32

ATV yayın akışı 9 Kasım 2021 Salı: Bugün ATV’de neler var, hangi dizi ve filmler olacak?

ATV yayın akışı 9 Kasım 2021 Salı: Bugün ATV’de neler var, hangi dizi ve filmler olacak?

Kanalların tv yayın akışı listeleri, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Haftanın 7 günü farklı saatlerde izleyici karşısına çıkan dizi, film ve yarışma programları seyirciler açısından önem kazanırken ATV yayın akışı listesi de Salı günü en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. Aynı zamanda 9 Kasım Salı akşamı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölümün olup olmayacağı da günün konusu oldu. Peki; Bugün ATV’de neler var, hangi dizi ve filmler olacak? ATV yayın akışı 9 Kasım 2021 Salı.

ATV yayın akışı listesi, 9 Kasım Salı gününün en önemli konuları arasında yerini alıyor. Kanallarda yayınlanan dizi, film ve yarışma programları arasında vatandaşlar tercihlerine göre sevdikleri programları izleyecekler. Öte yandan; bugün ATV ekranlarında EDHO yeni bölüm olup olmayacağı da araştırılıyor. Bu kapsamda; Bugün ATV'de neler var, EDHO var mı, hangi dizi ve filmler olacak? ATV yayın akışı 9 Kasım 2021 Salı

ATV YAYIN AKIŞI 9 KASIM 2021

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 İkimizin Sırrı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aramızdaki Sözler (Yabancı Sinema)

22:20 Çılgın Sürücü (Yabancı Sinema)

00:30 Çılgın Sürücü (Tekrar)

02:40 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

04:55 İkimizin Sırrı

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ (9 KASIM 2021 SALI)

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ATV yayın akışı 9 Kasım 2021 Salı: Bugün ATV’de neler var, hangi dizi ve filmler olacak?
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