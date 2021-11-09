ATV yayın akışı listesi, 9 Kasım Salı gününün en önemli konuları arasında yerini alıyor. Kanallarda yayınlanan dizi, film ve yarışma programları arasında vatandaşlar tercihlerine göre sevdikleri programları izleyecekler. Öte yandan; bugün ATV ekranlarında EDHO yeni bölüm olup olmayacağı da araştırılıyor. Bu kapsamda; Bugün ATV'de neler var, EDHO var mı, hangi dizi ve filmler olacak? ATV yayın akışı 9 Kasım 2021 Salı