Kamuda personel olmak isteyen binlerce vatandaş EKPSS sınav tarihini ve başvurularını araştırıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam etmek isteyen binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşiyor. Peki EKPSS ne zaman? 2022 ÖSYM EKPSS başvuru ve sınav tarihleri
EKPSS NE ZAMAN?
EKPSS sınav tarihleri henüz netlik kazanmadı. Kamu kurum ve kuruluşlarının engelli kadrolarında istihdam etmek üzere bu sınava katılım sağlayacak olan vatandaşlar konuyla alakalı olarak da araştırmalarını sürdürüyor.
EKPSS 2022 sınav ve sınavı başvuru tarihi henüz paylaşılmadı. 2022 ÖSYM takviminin açıklanmasıyla 2022 sınavlarının tarihleri belli olacak.