Kamuda personel olmak isteyen binlerce vatandaş EKPSS sınav tarihini ve başvurularını araştırıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam etmek isteyen binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşiyor. Peki EKPSS ne zaman? 2022 ÖSYM EKPSS başvuru ve sınav tarihleri