Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı? 9 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta puan durumu gün içinde belli oluyor. Haftanın ilk gününde gün toplamında kaynanalardan 18 puan toplayan gelin Yaren çeyrek altınını kura sonucunda yakasına takmayı başarmıştı. Şimdi ise haftanın ikinci gününde yarışmacıların puan durumu merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı? 9 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?