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Giriş Tarihi: 9.11.2021 16:21 Son Güncelleme: 9.11.2021 16:21

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı? 9 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı? 9 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Gündüz kuşağı programlarından Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi merak ediliyor. Bu hafta Nursel Ergin’in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta 9 Kasım birincisi puan durumuna göre belli olacak. Aslıhan, Yaren, Yeşim ve Eda’nın mutfakta hünerlerini sergileyeceği yarışmada çeyrek altının sahibi sadece bir gelin olacak. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı? 9 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? İşte yanıtı…

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta puan durumu gün içinde belli oluyor. Haftanın ilk gününde gün toplamında kaynanalardan 18 puan toplayan gelin Yaren çeyrek altınını kura sonucunda yakasına takmayı başarmıştı. Şimdi ise haftanın ikinci gününde yarışmacıların puan durumu merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı? 9 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU VE GÜN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı.

Aslıhan: 13

Yaren: 14

Yeşim: 20

Eda: 11

PUAN DURUMU

Gelinlerin puan durumu belli oldu.

Yeşim çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

EN SON GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASILDI?

Gelinim Mutfakta'da Haftanın ilk gününde gün toplamında Kaynanalardan 18 puan toplayan gelin Yaren çeyrek altınını kura sonucunda yakasına takmayı başardı.

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Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı? 9 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?
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