Son dakika: Manchester United’da sular durulmuyor! Cristiano Ronaldo takımdan ayrılabilir...

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig'de Manchester United, son olarak Manchester derbisinde Guardiola'nın Manchester City'sine 2-0 mağlup oldu. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde kötü gidişatı devam eden Kırmızı Şeytanlar, son 6 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi.
Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde ise Atalanta maçlarında Cristiano Ronaldo'nun son dakika golleriyle 4 puan çıkardı.
Ancak Solkjaer yönetiminde kötü giden Manchester United'da sular durulmuyor.
RONALDO İÇİN ÇARPICI İDDİA!
İngiliz ve İspanyol medyasından Cristiano Ronaldo için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
MANU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEMEZSE...
Daily Express ve AS'ın yaptığı habere göre Cristiano Ronaldo, Manchester United sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa takımdan ayrılacak.
BU SEZON 13 MAÇTA 9 GOL!
36 yaşındaki Portekizli yıldız, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 13 maçta 9 gol attı.
Poretkizli yıldız için daha önce İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Solskjaer sonrası oyuncu-antrenör olabileceği konuşulmuştu.
5 KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI!
Ronaldo, kariyerinde Manchester United'da 1 ve Real Madrid'de de 4 olmak üzere 5 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.