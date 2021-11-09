Son dakika...Galatasaray’dan 3 Rumen futbolcuya kanca! Dikkat çeken Muslera detayı

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika...Avrupa Ligi'nde 8 puanla grubunda lider olan Galatasaray, benzer performansı Süper Lig'de gösteremiyor. Son olarak deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, puanını 21 yaptı. Lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kalan Aslan'da gözler transfere çevrildi. Fatih Terim'in listesinde ise 3 Rumen futbolcu bulunuyor. Bu isimlerle devre arası ya da sezon sonunda sözleşme imzalanması planlanıyor.