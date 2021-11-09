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Giriş Tarihi: 9.11.2021 11:25 Son Güncelleme: 9.11.2021 11:35

Son dakika...Galatasaray'dan 3 Rumen futbolcuya kanca! Dikkat çeken Muslera detayı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika...Galatasaray’dan 3 Rumen futbolcuya kanca! Dikkat çeken Muslera detayı

Son dakika...Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak zirvedeki Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Sezon başında yeniden yapılanmaya giden ve kadrosunu gençleştiren sarı-kırmızılılar, ocak ayında da benzer bir politika izleyecek. Morutan ve Cicaldau'nun performansından memnun kalan Fatih Terim, 3 Rumen futbolcunun daha alınmasını istedi. İşte detaylar...

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika...Avrupa Ligi'nde 8 puanla grubunda lider olan Galatasaray, benzer performansı Süper Lig'de gösteremiyor. Son olarak deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, puanını 21 yaptı. Lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kalan Aslan'da gözler transfere çevrildi. Fatih Terim'in listesinde ise 3 Rumen futbolcu bulunuyor. Bu isimlerle devre arası ya da sezon sonunda sözleşme imzalanması planlanıyor.

Yaz transfer döneminde yeniden yapılanarak takımı gençleştiren Galatasaray, ocak ayında da aynı politika doğrultusunda hamleler yapacak.

Genç oyuncuları transfer ederek geleceğin takımını kurmayı hedefleyen Aslan, 3 Rumen ismi gündemine aldı.

MUSLERA'NIN ALTERNATİFİ OLACAK

Muslera'nın zaman zaman formsuz dönemler yaşaması ve yediği tartışmalı goller sarı-kırmızılı takımı kaleye takviye yapmaya sevk etti.

Uruguaylı kaleciyi yedeklemek isteyen Aslan, aradığı file bekçisini İtalya'da buldu.

Rumen basınında yer alan habere göre, Inter'de forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Ionut Radu için girişimler başlayacak.

Radu daha önce İtalyan ekipleri Genoa ve Parma'da oynamıştı.

KANATLARA 18'LİK YILDIZ ADAYLARI!

Başta Hollandalı yıldız Babel olmak üzere bazı isimlerle yollarını ayıracak olan Galatasaray, genç yıldız adaylarıyla takımı takviye edecek.

Fatih Terim, Rumen ekibi FCSB ekibinde oynayan 18'lik kanat oyuncularının takıma kazandırılmasını istedi.

Sol kanatta oynayan Octavian Popescu ve sağ kanatta görev alan Ianis Stoica, sarı-kırmızılı ekibin radarındaki gençler.

18 yaşındaki Octavian Popescu bu sezon tüm kulvarlarda 14 kez sahne alırken 4 gollük katkı sağladı.

Bir başka genç yıldız adayı olan Ianis Stoica ise 13 maçta 5 gol kaydetti.

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Son dakika...Galatasaray'dan 3 Rumen futbolcuya kanca! Dikkat çeken Muslera detayı
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