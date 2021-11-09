Son dakika...Galatasaray’dan 3 Rumen futbolcuya kanca! Dikkat çeken Muslera detayı

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika...Avrupa Ligi'nde 8 puanla grubunda lider olan Galatasaray, benzer performansı Süper Lig'de gösteremiyor. Son olarak deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, puanını 21 yaptı. Lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kalan Aslan'da gözler transfere çevrildi. Fatih Terim'in listesinde ise 3 Rumen futbolcu bulunuyor. Bu isimlerle devre arası ya da sezon sonunda sözleşme imzalanması planlanıyor.
Yaz transfer döneminde yeniden yapılanarak takımı gençleştiren Galatasaray, ocak ayında da aynı politika doğrultusunda hamleler yapacak.
Genç oyuncuları transfer ederek geleceğin takımını kurmayı hedefleyen Aslan, 3 Rumen ismi gündemine aldı.
MUSLERA'NIN ALTERNATİFİ OLACAK
Muslera'nın zaman zaman formsuz dönemler yaşaması ve yediği tartışmalı goller sarı-kırmızılı takımı kaleye takviye yapmaya sevk etti.
Rumen basınında yer alan habere göre, Inter'de forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Ionut Radu için girişimler başlayacak.
KANATLARA 18'LİK YILDIZ ADAYLARI!
Başta Hollandalı yıldız Babel olmak üzere bazı isimlerle yollarını ayıracak olan Galatasaray, genç yıldız adaylarıyla takımı takviye edecek.
Fatih Terim, Rumen ekibi FCSB ekibinde oynayan 18'lik kanat oyuncularının takıma kazandırılmasını istedi.
Sol kanatta oynayan Octavian Popescu ve sağ kanatta görev alan Ianis Stoica, sarı-kırmızılı ekibin radarındaki gençler.
18 yaşındaki Octavian Popescu bu sezon tüm kulvarlarda 14 kez sahne alırken 4 gollük katkı sağladı.
Bir başka genç yıldız adayı olan Ianis Stoica ise 13 maçta 5 gol kaydetti.