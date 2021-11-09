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Giriş Tarihi: 9.11.2021 10:36 Son Güncelleme: 9.11.2021 10:36

Elektrik faturalarındaki TRT payı nedir, kalktı mı? TRT payı yüzde kaç, faturanın neresinde yazıyor, kaç TL indirim olacak?

Elektrik faturalarındaki TRT payı nedir, kalktı mı? TRT payı yüzde kaç, faturanın neresinde yazıyor, kaç TL indirim olacak?

Geçtiğimiz günkü Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan “Önümüzdeki dönemde TRT payı ile enerji fonu kesintilerini almama kararı aldık." İfadeleriyle müjdeyi duyurmuştu. Elektrik faturlarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun giderlerinin karşılanabilmesi için bilindiği üzere bir bedel alınıyor. Bu bedelin artık vatandaşlardan alınmayacağı açıklamasıyla beraber ise “Elektrik faturalarındaki “TRT payı nedir, ne kadar, yüzde kaç indirim olacak, kalktı mı, faturanın neresinde yazıyor?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte elektrik faturalarındaki TRT payı ve yapılacak indirime dair detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün elektrik faturalarındaki Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun giderlerine yönelik TRT payının artık vatandaşlardan alınmayacağını bildirmişti. Bu açıklamanın ardından ise binlerce kişi "Elektrik faturalarındaki TRT payı nedir, ne kadar, yüzde kaç indirim olacak, kalktı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bir elektrik faturası üzerindeki tüm vergiler, fatura borcunun yüzde 21'ine denk gelmektedir. Peki, TRT payı nedir, ne kadar, faturanın neresinde yazıyor, kalktı mı? İşte tüm detaylar...

FATURALARDAN TRT PAYI KALDIRILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT payı ile ilgili şunları söyledi:

Yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızda, ülkemizi büyütecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'da, doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine çıktı.

Buna karşılık biz konutlarda tüketilen doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise halka yüzde 76 indirimle veriyoruz. Aynı şekilde petrol fiyatları 2020 başındaki 40 dolardan 80 dolar fiyatına yükseldi.

Bir başka ifade ile her vatandaşımıza 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji payındaki krizi önleyeceğiz.

ELEKTRİK FATURASI TRT PAYI NEDİR?

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun giderlerinin karşılanabilmesi için elektrik faturalarında TRT payı isimli bir bedel yer alır.

TRT payı, faturada yer alan enerji tüketimi bedelinin %2'sine tekabül eder. Sanayi tipi kullanıcılardan TRT payı alınmamaktadır.

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Elektrik faturalarındaki TRT payı nedir, kalktı mı? TRT payı yüzde kaç, faturanın neresinde yazıyor, kaç TL indirim olacak?
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