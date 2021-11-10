Barcelona’da geçmişe dönüş! Xavi’den sonra Dani Alves...

Son yıllarda eski performansından uzak görüntüler çizen Barcelona, köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde Lionel Messi'yi de kaybeden İspanyol devi, Ronald Koeman ile sezona oldukça kötü başladı.
Bu kötü gidişatın ardından Hollandalı teknik adamın görevine son veren yönetim, son 2 senede Katar Ligi'nde başarılara imza atan genç çalıştırıcı ve kulüp efsanesi Xavi'yi göreve getirdi.
Xavi Hernandez'in göreve gelmesinin ardından tüm futbolseverler istemsizce oluşan heyecanın devam edeceği görülüyor.
Eskiye dönüşü başlatan Barcelona'nın Dani Alves'i de yeniden kadroya katacağı söylendi. UOL Esporte'nin haberine göre, şu anda boşta olan Dani Alves'in devre arası transfer döneminde kulübe geri döneceği belirtildi.
38 yaşındaki Brezilyalı yıldızın Katalan ekibiyle görüşme sağlamak için İspanya'ya uçacağı iddia edildi. Barça, eski yıldızını kadroya katarak Sergino Dest ve Sergi Roberto ile birlikte sağ bek pozisyonunda alternatif yaratmayı düşünüyor.