Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona'da geçmişe dönüş! Xavi'den sonra Dani Alves...
Giriş Tarihi: 10.11.2021 23:38 Son Güncelleme: 10.11.2021 23:44

Barcelona'da geçmişe dönüş! Xavi'den sonra Dani Alves...

Barcelona’da geçmişe dönüş! Xavi’den sonra Dani Alves...

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, kötü gidişatın üzerine Ronald Koeman ile yollarını ayırarak Xavi Hernandez'i teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Xavi'den sonra geçmişe dönüşü başlatan Barça, Dani Alves'i de yeniden transfer edebilir.

Son yıllarda eski performansından uzak görüntüler çizen Barcelona, köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde Lionel Messi'yi de kaybeden İspanyol devi, Ronald Koeman ile sezona oldukça kötü başladı.

Bu kötü gidişatın ardından Hollandalı teknik adamın görevine son veren yönetim, son 2 senede Katar Ligi'nde başarılara imza atan genç çalıştırıcı ve kulüp efsanesi Xavi'yi göreve getirdi.

Xavi Hernandez'in göreve gelmesinin ardından tüm futbolseverler istemsizce oluşan heyecanın devam edeceği görülüyor.

Eskiye dönüşü başlatan Barcelona'nın Dani Alves'i de yeniden kadroya katacağı söylendi. UOL Esporte'nin haberine göre, şu anda boşta olan Dani Alves'in devre arası transfer döneminde kulübe geri döneceği belirtildi.

38 yaşındaki Brezilyalı yıldızın Katalan ekibiyle görüşme sağlamak için İspanya'ya uçacağı iddia edildi. Barça, eski yıldızını kadroya katarak Sergino Dest ve Sergi Roberto ile birlikte sağ bek pozisyonunda alternatif yaratmayı düşünüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hangi illere kar yağışı geliyor? Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı
SON DAKİKA: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona 6 yıldıza kulüp arıyor...
Son dakika haberi: Sözleşmesindeki o kritik madde ortaya çıktı! Fenerbahçe'de en büyük aday İtalyan Farioli...
Resimli 10 Kasım Mesajları ve Sözleri 2021: 83. ölüm yıl dönümüne özel kısa, uzun, anlamlı ve resimli Atatürk’ü Anma Günü 10 Kasım mesajları ve sözleri
Yeni asgari ücret için flaş düzenleme: Hükümet çalışma başlattı...
SON DAKİKA | Samuray kılıcı ile öldürülmüştü! Başak Cengiz cinayetinde ürküten detaylar!
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
SON DAKİKA: Hakan Ural yoğun bakıma mı kaldırıldı? Hakan Ural'ın sağlık durumuyla ilgili Nur Tuğba Namlı'dan flaş açıklama!
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona'da geçmişe dönüş! Xavi'den sonra Dani Alves...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA