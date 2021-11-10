Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler soruları Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündem oldu. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin pek çok önemli açıklamada bulunurken, Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin personel alımı yapılacağını da duyurdu. Bu noktada Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Sağlık Bakanlığı 40 bin yeni personel ataması başvuru şartları neler soruları araştırılıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili yayınlanacak başvuru kılavuzu ile kadro ve branş dağılımı belli olacak. Bakanlığın ilerleyen günlerde başvurular hakkında duyuru yapması bekleniyor.

Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı yayınlandı mı?

İşte detaylar;