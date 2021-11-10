Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler soruları Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündem oldu. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin pek çok önemli açıklamada bulunurken, Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin personel alımı yapılacağını da duyurdu. Bu noktada Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Sağlık Bakanlığı 40 bin yeni personel ataması başvuru şartları neler soruları araştırılıyor.
2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili yayınlanacak başvuru kılavuzu ile kadro ve branş dağılımı belli olacak. Bakanlığın ilerleyen günlerde başvurular hakkında duyuru yapması bekleniyor.
Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı yayınlandı mı?
İşte detaylar;
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;
Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.
ATAMA MÜJDESİ GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, salgın şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:
Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."