Emre Kocadağ’dan yayıncı kuruluş açıklaması! "Onların elinde değil…"

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'a 90+6'da yediği golle 2-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, kamuoyunda tartışma konusu haline gelen Domagoj Vida'nın pozisyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir Youtube kanalında konuşan Emre Kocadağ, "Oradaki 23 adet kameranın çektiği bütün görüntüler VAR odasına gidiyor. Önemli olan o görüntüleri kameranın çekip çekmemiş olması. Onu tartışabiliriz. O çekildi mi çekilmedi mi? Çekildiyse VAR odasına gitti mi? VAR odasına gittiyse bu değerlendirildi mi? Gitmeme ihtimali yok. Çekildiyse VAR odasına gidiyor. O sistemler ayrı çalışıyor. Biz bugün beIN medyaya gittik, yaklaşık 2 saate yakın bu konular üzerine tartıştık. O noktada bir soru işareti yok. Kamera çekiyorsa o görüntüler VAR odasına muhakkak gidiyor. O yayıncı kuruluşun elinde olan bir şey değil" dedi.