Günlük burç yorumları 10 Kasım 2021 Çarşamba: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 10 Kasım 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 10 Kasım 2021 Çarşamba Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "FİKİRLER DE MİRASTIR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Dalgınlığın gün içinde bazı işlerini aksatmana neden olabilir. Kariyer yaşamında aldığın iddialı kararları, güçlü adımlarla hayata geçirmen çevrenin dikkatinden kaçmayacak.
Boğa: İnsanların hatalarını daha fazla görmezden gelemiyorsun. Uzun zamandır beklentide olduğun bir konuda seni heyecanlandıracak gelişmeler yaşanabilir.
İkizler: Bugün, kendini çalışarak çok daha iyi hissedebileceğin bir gündesin. Yakın çevrenin bu konuda senden şikâyetlerini duyabilir ve açıklama yapmak zorunda kalabilirsin.
Yengeç: Bir süredir yolunda gitmeyen işlerin ile ilgili bugün seni şaşırtacak gelişmeler olabilir. Birtakım olayları kendine çevirmek isteyenlere karşı sessiz kalmayacaksın.
Aslan: Sakin kafayla başlayacağın bugünde rutin ilerleyen işlerini ve iletişim kopuklarını düzenlemek isteyebilirsin. Keskin konuşmalardan mümkün olduğunca uzak duracaksın.
Başak: İdeallerin için daha farklı yollar denemen gerektiğin düşünebilirsin. Harcamalarının kontrolünü kaybettiğini fark edebilirsin.
Terazi: Dikkat dağınıklığı yaşayacağın bir gün. Dün gece uykunu alamamış olmanın etkisi, gün içinde ufak sakarlıklara yol açabilir. Akşamüzeri yakın arkadaşlarınla kahve içmek sana iyi gelecek.
Akrep: Ev hayatında artan işler ve diğer yandan yoğun iş temposu üzerinde baskı oluşturabilir. Bugün aynı zamanda evde göreceğin eski fotoğrafların nostaljik bir gün geçirmene sebep olabilir.
Yay: Kararlardan emin bir şekilde hareket edeceğin bir gündesin. Soğukkanlı tavırların, gün içerisinde karşılaşacağın ufak sorunların üstesinden gelmeni kolaylaştıracak.
Oğlak: Kariyerinde yeni bir sayfa açacağın bir gün. Eğer çalıştığı işte mutsuz olan bir Oğlak burcuysan, işinden ayrılıp, kendi işini kurmak isteyeceksin.
Kova: Ani gelişen durumlar karşısında duygularını kontrol altına almakta üstüne yok. Olaylardan kendini soyutlayarak, üzerindeki etkileri hafifletmeyi başarıyorsun.
Balık: Kariyer ve kişisel gelişimine önem veriyorsun. İlerlemek istediğin yön için harekete geçmeye hazırsın. İkili ilişkilerinde dengeyi korumaya dikkat etmen gereken bir gündesin.
FİKİRLER DE MİRASTIR
Miras kavramı öylesine önemli bir kavramdır ki bir kişinin kendinden sonraki nesle bıraktığı parçasıdır aslında. Adını ölümsüzleştiren, zikredilen, fikri eskimeyen bir etki bırakır. Fikrim belli kalıplar içerisinde hapsolması ise bu miras önündeki büyük engeldir.
Sebeplerin İçinde Kaybolmak Kolaydır
En kolayından en zoruna, hayatta bir amaç için hareket ederiz. Amaçlar bizi hayata bağlar, ayakta tutar, ilerleme içgüdümüzü tetikler. İşte burada kişinin aklındaki fikirler en az eylemleri kadar önemlidir. Bir işte çalıştığınızı düşünün, işin gerektirdiği her sorumluluğu yerine getirirsiniz ama bunun üzerine bir düşünce katmadan sadece vaktinizi geçirirseniz, amacınıza doğru bir biçimde hizmet etmiş olmazsınız. Sadece sebeplerin içinden kendinize bir yol haritası çizersiniz. Hayat ne kadar zor olursa olsun, sizler de kolay bir birey olmadığınızı her adımınızda belli etmelisiniz. Sonuçta sebeplerin ardına sığınmak en kolayı.
Bayrağı Devredenler Unutulmaz
Miras kavramı toplumumuzda kimi zaman yanlış anlaşılan kavramların başında gelebiliyor. Yalnızca maddi getiriler, birikimler düşünülür. Halbuki bu duruma daha geniş bir perspektiften bakarsanız mirasın bambaşka kavramlara yol açtığını fark edersiniz. Öyle ki düşüncelerin bir nesilden diğerine aktarılması da bir miras örneğidir. Aile büyüklerimizin bizlere verdiği öğütler de bir mirastır, yakın arkadaşımızdan aldığımız hayat dersi de bir mirastır, en önemlisi kendi düşüncelerimizi bizden yaşça küçük kişilere sunmak ve onlara rehber olmak da en nihayetinde bir mirastır.
Zorlu bir maraton olarak metaforlaştırdığımız hayat yolunda, emeklerini bir fikre döndüren kişiler emin olun unutulmaz. Emek en büyük miraslardan biridir. Bütün maddi kaygıları bir kenara iter ve düşüncenin ana temasına odaklanmamızı sağlar. Ne de olsa içselleştirebildiğimiz ve hayatımıza entegre ettiğimiz fikirler de mirastır.