Son dakika: Xavi’nin istediği 2 yıldız belli oldu! Guardiola’nın prensi Barcelona yolunda...

Son dakika transfer haberleri... Barcelona'da Ronald Koeman sonrası takımın başına geçen kulübün efsane ismi Xavi, transferde rotasını belirledi. Sergio Agüero'nun sahalara dönüş tarihi belirsizliğini korurken 41 yaşındaki İspanyol teknik adam, alternatif isimleri aramaya başladı.
Barcelona'da teknik direktör Xavi'nin devre arasında yapacağı transferler merak konusu.
Katalan ekibi kalbinde kalp ritmi sorunu yaşayan Sergio Agüero'nun boşluğunu doldurmak için iki alternatif belirledi.
Barcelona altyapıasında yetişen 23 yaşındaki İspanyol oyuncu, 5 sezon Dinamo Zagreb forması giydikten sonra ocak 2020'de Leipzig'in yolunu tutmuştu.
EURO 2020'de İspanya Milli Takımı'yla yaptığı 3 asistle dikkatleri üzerine çeken Dani Olmo, bu sezon Leipzig formasıyla 6 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.
STRELING BARCELONA YOLUNDA!
Haberde, Barcelona'nın bir diğer hedefi ise Guardiola'nın Manchester City'sinde forma giyen Raheem Sterling olduğu belirtildi.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, oyuncusunun Barcelona ile adının anılmasını değerlendirirken, Katalan ekibinin herkes için baştan çıkarıcı bir kulüp olduğunu söylemişti.
Sterling'in ismi sezon başında da Barcelona'nın gündemine gelmişti fakat transfer gerçekleşmemişti.
26 yaşındaki İngiliz yıldız, bu sezon Manchester City formasıyla 15 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.