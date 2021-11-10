Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs sonuçları açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 10.11.2021 10:51 Son Güncelleme: 10.11.2021 10:51

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs sonuçları açıklanıyor!

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs sonuçları açıklanıyor!

VGM burs başvuru sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Eğitim hayatlarına destek olması amacıyla burs başvurusunda bulunan vatandaşlar şimdi ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden gelecek olan son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. Konuyla ilgili olarak kurumdan herhangi bir sonuç tarihi paylaşılmamıştı. Peki, 2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine tanınan burs imkanı ile birlikte pek çok detay merak edilmeye başlandı. 30 Ekim 2021 tarihinde sona eren ortaöğrenim burs başvuru işlemlerinin ardından şimdi yükseköğrenim burs başvuru işlemleri devam ediyor. Öğrenciler "VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

VGM yükseköğrenim bursu başvurusu 15 Kasım tarihinde sona erecek. 2021 - 2022 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 01 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle kabul ediliyor.

VGM BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

EN ÇOK OKUNANLAR

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve sözleri 2021! M.Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümüne özel en anlamlı ve resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri!
Son dakika haberi: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona 6 yıldıza kulüp arıyor...
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
10 Kasım mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve en güzel sözler burada
Son dakika: Sözleşmesindeki o kritik madde ortaya çıktı! Fenerbahçe'de en büyük aday Farioli...
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var
2022 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri: 2,3,4 ve 5 kıtalık İlkokul, lise ve ortaokul için 10 Kasım 2021 şiirleri burada
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
ARKADAŞINA GÖNDER
VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs sonuçları açıklanıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA