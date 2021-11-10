Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine tanınan burs imkanı ile birlikte pek çok detay merak edilmeye başlandı. 30 Ekim 2021 tarihinde sona eren ortaöğrenim burs başvuru işlemlerinin ardından şimdi yükseköğrenim burs başvuru işlemleri devam ediyor. Öğrenciler "VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
VGM yükseköğrenim bursu başvurusu 15 Kasım tarihinde sona erecek. 2021 - 2022 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 01 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle kabul ediliyor.
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VGM BURSU NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.