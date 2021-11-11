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Giriş Tarihi: 12.11.2021 01:40

Almanya ve Hırvatistan rakiplerini sahadan sildi! Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları

AA
Almanya ve Hırvatistan rakiplerini sahadan sildi! Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde günün sonuçları

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 9. haftasında 10 maç oynandı. Almanya, Lihtenştayn'ı 9-0'la geçti. Hırvatistan ise Malta'yı 7-1'lik skorla geçti.

Öne çıkan maçlarda, Almanya evinde Liechtenstein'ı 9-0 mağlup etti. İspanya, deplasmanda Yunanistan'ı 1-0 yenerken, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı maçta Portekiz deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldı. Portekiz'de Pepe, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Grup A:

Azerbaycan-Lüksemburg: 1-3

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 0-0

Grup B:

Gürcistan-İsveç: 2-0

Yunanistan-İspanya: 0-1

Grup H:

Rusya-Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0

Slovakya-Slovenya: 2-2

Malta-Hırvatistan: 1-7

Grup J:

Ermenistan-Kuzey Makedonya: 0-5

Almanya-Liechtenstein: 9-0

Romanya-İzlanda: 0-0

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Almanya ve Hırvatistan rakiplerini sahadan sildi! Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları
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