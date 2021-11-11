AÖF sınav tarihi ve yerleri belli oldu mu? AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı? AÖF sınav yeri sorgulama ekranı!

AÖF sınavları ne zaman, yüz yüze mi, online mı soruları binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Üniversite eğitimini açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler, sınav tarihleri ve yerleri hakkında, AÖF sınav tarihi ve yerleri belli oldu mu sorusuyla araştırma yapıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının güz dönemi vize ve final sınavları başlamadan önce, bu yıl AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi soruları da pandemi dolayısıyla merak ediliyor. İşte güz dönemi sınav tarihleri ve AÖF sınav yeri sorgulama ekranı!

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.