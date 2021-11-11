Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖF sınav tarihi ve yerleri belli oldu mu? AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı? AÖF sınav yeri sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 11.11.2021 08:08

AÖF sınav tarihi ve yerleri belli oldu mu? AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı? AÖF sınav yeri sorgulama ekranı!

AÖF sınav tarihi ve yerleri belli oldu mu? AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı? AÖF sınav yeri sorgulama ekranı!

AÖF sınav tarifi, sınav yerleri ve giriş belgesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi’nde açıköğretim bölümlerinde okuyan öğrenciler, AÖF sınav tarihi ve yerleri belli oldu mu diye araştırıyor. bu ay gerçekleştirilecek olan sınavlar için fakülteden yapılan açıklamalar takip ediliyor. AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte bu soruların yanıtı ve AÖF sınav yeri giriş belgesi sorgulama ekranı!

AÖF sınavları ne zaman, yüz yüze mi, online mı soruları binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Üniversite eğitimini açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler, sınav tarihleri ve yerleri hakkında, AÖF sınav tarihi ve yerleri belli oldu mu sorusuyla araştırma yapıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının güz dönemi vize ve final sınavları başlamadan önce, bu yıl AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi soruları da pandemi dolayısıyla merak ediliyor. İşte güz dönemi sınav tarihleri ve AÖF sınav yeri sorgulama ekranı!

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

Sınavların 27-28 Kasım'da yapılacak olmasından dolayı sınav yerlerinin de 15 Kasım haftasında açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklama yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgelerinizi, http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümüne giriş yaparak ya da illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat giderek alabilirsiniz.

Sınav giriş belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ya da kargo ile gönderilmemektedir.

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 27-28 Kasım 2021

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08-09 Ocak 2022

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ AÖF SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022

YAZ OKULU SINAV TARİHİ

Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

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