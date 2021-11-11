Emre Kılınç - Sivasspor (iki gol)

Emre Kılınç daha önce iki kez Fenerbahçe ağlarını sarstı. Sivasspor formasıyla Fenerbahçe'ye hem Sivas'ta hem de Kadıköy'de gol atan Emre'nin takımı Sivasspor bu iki maçı da kazandı.