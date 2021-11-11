Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe'de 0 Galatasaray'da 2! Sadece Arda Turan...
Giriş Tarihi: 11.11.2021 13:41 Son Güncelleme: 11.11.2021 14:01

Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe'de 0 Galatasaray'da 2! Sadece Arda Turan...

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe’de 0 Galatasaray’da 2! Sadece Arda Turan...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son üç maçın ikisini Galatasaray kazandı. Sarı kırmızılılar en son 23 Nisan 2017'deki maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Fenerbahçe ise 2016'dan beri rakibine deplasmanda mağlup olmuyor. Fenerbahçe, en son şampiyon olduğu sezon Wesley Sneijder'in golüyle Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu. Derbi öncesinde iki takımın kadrosunda dikkat çeken bir detay söz konusu...

Şampiyonluk yarışı veren iki takım milli aradan sonra karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak maç Vitor Pereira'nın da kaderini belirleyecek. Süper Lig'de son dört maçta sadece bir puan alabilen Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı mağlup edip kötü seriyi bitirmek istiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'de derbi öncesinde ilginç bir istatistik dikkat çekiyor.

Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe’de 0 Galatasaray’da 2! Sadece Arda Turan...

FENERBAHÇE'DE HİÇ YOK! GALATASARAY'DA SADECE...

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı lacivertlilerin güncel kadrosunda Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a gol atan bir futbolcu yok.

Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe’de 0 Galatasaray’da 2! Sadece Arda Turan...

GOL GELİRSE İLK OLACAK!

Fenerbahçe'den bir futbolcu, derbide Galatasaray'a gol atarsa aynı zamanda güncel kadrodan G. Saray'a gol atmış ilk futbolcu olacak.

Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe’de 0 Galatasaray’da 2! Sadece Arda Turan...

SERDAR AZİZ, NOVAK, SOSA VE İRFAN CAN KAHVECİ...

Fenerbahçe'de başka takımlarla Galatasaray'a gol atan futbolcu sayısı ise dört! Daha önce Serdar Aziz, Bursaspor formasıyla Filip Novak ve Sosa Trabzonspor formasıyla, İrfan Can Kahveci de Başakşehir formasıyla Galatasaray'a gol atmıştı.

Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe’de 0 Galatasaray’da 2! Sadece Arda Turan...

Fenerbahçe'de başka takımlarda Galatasaray'a gol atan futbolcular

Serdar Aziz - Bursaspor

Serdar Aziz, 2011 yılında oynanan Galatasaray - Bursaspor maçında kornerde yaptığı kafa vuruşuyla sarı kırmızılılara golünü atmıştı. Karşılaşmayı 2-1 Galatasaray kazandı.

Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe’de 0 Galatasaray’da 2! Sadece Arda Turan...

Filip Novak - Trabzonspor

Trabzonspor'un Başakşehir ile şampiyonluk yarışı verdiği sezon Novak attığı gollerle dikkat çekmişti. Trabzonspor'un Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yendiği maçta Filip Novak, takımının ikinci golünü atmıştı.

Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe’de 0 Galatasaray’da 2! Sadece Arda Turan...

Sosa - Trabzonspor

5 Temmuz 2020'de oynanan Filip Novak'ın gol attığı ve Trabzonspor'un 3-1 kazandığı Galatasaray maçında bordo mavili takımın ilk golünü penaltıdan Jose Sosa atmıştı.

Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe’de 0 Galatasaray’da 2! Sadece Arda Turan...

İrfan Can Kahveci - Başakşehir

2018'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kalmıştı. İrfan Can takımının ilk golünü atarken Eren Derdiyok, Galatasaray'a penaltıdan attığı golle beraberliği getirmişti.

Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe’de 0 Galatasaray’da 2! Sadece Arda Turan...

2007'DE ARDA TURAN 2021'DE MOSTAFA MOHAMED!

Galatasaray güncel kadrosunda sarı kırmızı formayla Fenerbahçe'ye gol atmayı başaran iki oyuncu var. 2007'de tarihe 'Sulu Derbi' olarak geçen maçta skoru 2-1'e getiren golü atmıştı.

Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe’de 0 Galatasaray’da 2! Sadece Arda Turan...

Mostafa Mohamed ise geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı ikinci lig maçında Kadıköy'de Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başarmıştı. Galatasaray'ın 1-0 kazandığı derbide maçın tek golünü atan Mostafa Mohamed, bu sezon ligde dört gol attı.

Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe’de 0 Galatasaray’da 2! Sadece Arda Turan...

Galatasaray'da başka takımlarda Fenerbahçe'ye gol atan futbolcular

Alpaslan Öztürk - Göztepe (penaltı)

Galatasaray'ın sezon başında Göztepe'den transfer ettiği Alpaslan Öztürk, 2019-2020 sezonundaki maçta penaltıdan Fenerbahçe ağlarını sarsmıştı.

Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe’de 0 Galatasaray’da 2! Sadece Arda Turan...

Aytaç Kara - Bursaspor

Bu sezon Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Aytaç Kara Bursaspor formasıyla kafayla topu ağlara göndermişti.

Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe’de 0 Galatasaray’da 2! Sadece Arda Turan...

Ryan Babel - Beşiktaş (iki gol)

Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel, kariyerinde Fenerbahçe'ye iki gol attı. Bu iki golü de Kadıköy'de Beşiktaş formasıyla atan Babel, Fenerbahçe derbisinde yedek bekleyecek.

Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe’de 0 Galatasaray’da 2! Sadece Arda Turan...

Emre Kılınç - Sivasspor (iki gol)

Emre Kılınç daha önce iki kez Fenerbahçe ağlarını sarstı. Sivasspor formasıyla Fenerbahçe'ye hem Sivas'ta hem de Kadıköy'de gol atan Emre'nin takımı Sivasspor bu iki maçı da kazandı.

Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe’de 0 Galatasaray’da 2! Sadece Arda Turan...

Mbaye Diagne - Kasımpaşa

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan gelen Senegalli golcü Mbaye Diagne, 2018-2019 sezonunda Kadıköy'de oynana ve 2-2 biten maçta takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı.

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Derbide onun için sahaya çıkacaklar: Fenerbahçe'de 0 Galatasaray'da 2! Sadece Arda Turan...
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