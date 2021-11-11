Şampiyonluk yarışı veren iki takım milli aradan sonra karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak maç Vitor Pereira'nın da kaderini belirleyecek. Süper Lig'de son dört maçta sadece bir puan alabilen Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı mağlup edip kötü seriyi bitirmek istiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'de derbi öncesinde ilginç bir istatistik dikkat çekiyor.
FENERBAHÇE'DE HİÇ YOK! GALATASARAY'DA SADECE...
Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı lacivertlilerin güncel kadrosunda Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a gol atan bir futbolcu yok.
GOL GELİRSE İLK OLACAK!
Fenerbahçe'den bir futbolcu, derbide Galatasaray'a gol atarsa aynı zamanda güncel kadrodan G. Saray'a gol atmış ilk futbolcu olacak.
SERDAR AZİZ, NOVAK, SOSA VE İRFAN CAN KAHVECİ...
Fenerbahçe'de başka takımlarla Galatasaray'a gol atan futbolcu sayısı ise dört! Daha önce Serdar Aziz, Bursaspor formasıyla Filip Novak ve Sosa Trabzonspor formasıyla, İrfan Can Kahveci de Başakşehir formasıyla Galatasaray'a gol atmıştı.
Fenerbahçe'de başka takımlarda Galatasaray'a gol atan futbolcular
Serdar Aziz - Bursaspor
Serdar Aziz, 2011 yılında oynanan Galatasaray - Bursaspor maçında kornerde yaptığı kafa vuruşuyla sarı kırmızılılara golünü atmıştı. Karşılaşmayı 2-1 Galatasaray kazandı.
Filip Novak - Trabzonspor
Trabzonspor'un Başakşehir ile şampiyonluk yarışı verdiği sezon Novak attığı gollerle dikkat çekmişti. Trabzonspor'un Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yendiği maçta Filip Novak, takımının ikinci golünü atmıştı.
Sosa - Trabzonspor
5 Temmuz 2020'de oynanan Filip Novak'ın gol attığı ve Trabzonspor'un 3-1 kazandığı Galatasaray maçında bordo mavili takımın ilk golünü penaltıdan Jose Sosa atmıştı.
İrfan Can Kahveci - Başakşehir
2018'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kalmıştı. İrfan Can takımının ilk golünü atarken Eren Derdiyok, Galatasaray'a penaltıdan attığı golle beraberliği getirmişti.
2007'DE ARDA TURAN 2021'DE MOSTAFA MOHAMED!
Galatasaray güncel kadrosunda sarı kırmızı formayla Fenerbahçe'ye gol atmayı başaran iki oyuncu var. 2007'de tarihe 'Sulu Derbi' olarak geçen maçta skoru 2-1'e getiren golü atmıştı.
Mostafa Mohamed ise geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı ikinci lig maçında Kadıköy'de Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başarmıştı. Galatasaray'ın 1-0 kazandığı derbide maçın tek golünü atan Mostafa Mohamed, bu sezon ligde dört gol attı.
Galatasaray'da başka takımlarda Fenerbahçe'ye gol atan futbolcular
Alpaslan Öztürk - Göztepe (penaltı)
Galatasaray'ın sezon başında Göztepe'den transfer ettiği Alpaslan Öztürk, 2019-2020 sezonundaki maçta penaltıdan Fenerbahçe ağlarını sarsmıştı.
Aytaç Kara - Bursaspor
Bu sezon Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Aytaç Kara Bursaspor formasıyla kafayla topu ağlara göndermişti.
Ryan Babel - Beşiktaş (iki gol)
Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel, kariyerinde Fenerbahçe'ye iki gol attı. Bu iki golü de Kadıköy'de Beşiktaş formasıyla atan Babel, Fenerbahçe derbisinde yedek bekleyecek.
Emre Kılınç - Sivasspor (iki gol)
Emre Kılınç daha önce iki kez Fenerbahçe ağlarını sarstı. Sivasspor formasıyla Fenerbahçe'ye hem Sivas'ta hem de Kadıköy'de gol atan Emre'nin takımı Sivasspor bu iki maçı da kazandı.
Mbaye Diagne - Kasımpaşa
Galatasaray'a Kasımpaşa'dan gelen Senegalli golcü Mbaye Diagne, 2018-2019 sezonunda Kadıköy'de oynana ve 2-2 biten maçta takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı.