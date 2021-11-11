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Giriş Tarihi: 11.11.2021 18:50 Son Güncelleme: 11.11.2021 19:13

Son dakika: Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin Chelsea'ye transferi Real Madrid'e bağlı!

DHA
Son dakika: Fenerbahçe’de Attila Szalai’nin Chelsea’ye transferi Real Madrid’e bağlı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası devre arasında yapılacak transferler ve takımdan ayrılacak oyuncular merak ediliyor. Performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Macar stoper Attila Szalai için en istekli takımlardan biri de Premier Lig devi Chelsea. 23 yaşındaki savunmacının Chelsea'ye transferi ise Real Madrid'e bağlı.

Son dakika transfer haberleri... Avrupa devlerinin perşinde koştuğu Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için devre arasında yüksek transfer teklifleri bekleniyor. 23 yaşındaki savunmacının İngiliz devi Chelsea'ye transferi Real Madrid'in Rüdiger transferine bağlı. Chelsea'nin 28 yaşındaki Alman stoperi Antonio Rüdiger'in ismi İspanyol devi Real Madrid ile anılıyor.

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı veren Real Madrid, stoper bölgesine transfer yapmak için çalışmalarına devam ediyor.

Varane ve Ramos'un sezon başında takımdan ayrılmasının ardından o bölgede elinde Militao, Alaba ve Nacho Fernandez kalan eflatun-beyazlı ekip, stoper takviyesi için arayış içine girdi. İspanyol ekibin hedefinde ise Chelsea'nin tecrübeli stoperi Antonio Rüdiger var.

Chelsea'nin Fenerbahçe'den Atila Szalai ile ilgilenmesi ve Chalobah'ın sözleşmesini uzatmasının ardından Alman savunmacıyla sözleşme yenilemesi beklenmiyor.

Real Madrid'in de sezon sonunda boşa çıkacak Rüdiger için devre arası transfer döneminde harekete geçmesi bekleniyor.

SZALAI İÇİN 20 MİLYON EURO TREKLİF!

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, daha önce adı Premier Lig takımlarından Leicester City ve West Ham ile de anılan Szalai için Chelsea'nin 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

İSPANYOLLAR DA SZALAİ'NİN PEŞİNDE

Öte yandan İspanyol kulüpleri Atletico Madrid ve Sevilla da Fenerbahçe'nin Macar stoperi Atila Szalai'yi transfer listesine aldı.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'da yer alan habere göre geçtiğimiz senelerde gösterdiği savunma performansının uzağında kalan Atletico Madrid, defansın ortasını güçlendirmek için Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haberde ayrıca Sevilla'nın da 23 yaşındaki savunmacının durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulununa Attila Szalai, bu sezon Sarı-lacivertli formayla 18 maça çıktı.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin Chelsea'ye transferi Real Madrid'e bağlı!
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