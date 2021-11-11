G.SARAY STOPERİNİ BULDU

Savunma hattında Nelsson ve Alpaslan'a da sahip olan Aslan, bir ismi daha gündemine aldı: Abdülkerim Bardakçı…

BARDAKÇI HENÜZ SÖZLEŞME YENİLEMEDİ

Konyaspor'un başarısında önemli pay sahibi olan 27 yaşındaki stoper, henüz yeşil-beyazlılar ile sözleşmesini uzatmadı.