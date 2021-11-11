Bu sezon hem ligde inişli çıkışlı bir çizgi ortaya koyan Galatasaray, Avrupa'da grupta lider durumda. Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı girmek adına düğmeye bastı. Galatasaray'da son dakika transfer haberleri de gelmeye başladı.
İTALYAN DEVLERİ NAPOLİ VE ROMA MARCAO İÇİN TEKLİF YAPACAK
Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da sezon sonunun planlarını yapıyor. Napoli ve Roma'nın teklif yapmaya hazırlandığı Marcao'nun ocak ayında satılma ihtimalini dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, bu yüzden Luyindama'nın sözleşmesini uzattı.
G.SARAY STOPERİNİ BULDU
Savunma hattında Nelsson ve Alpaslan'a da sahip olan Aslan, bir ismi daha gündemine aldı: Abdülkerim Bardakçı…
BARDAKÇI HENÜZ SÖZLEŞME YENİLEMEDİ
Konyaspor'un başarısında önemli pay sahibi olan 27 yaşındaki stoper, henüz yeşil-beyazlılar ile sözleşmesini uzatmadı.
GALATASARAY'IN LİSTESİNE GİRDİ
Sezon sonunda serbest kalacak olan ve sol ayağını kullanan Abdülkerim, Marcao dışında solak stoperi bulunmayan Galatasaray'ın listesine girdi.
BEŞİKTAŞ DA İLGİLENMİŞTİ
Sarı-kırmızılılar sezon sonunda tecrübeli oyuncuyu bedavaya kadrosuna katabilir ve yerli kuralının artacağı dönemde avantaj sağlayabilir. Konyasporlu oyuncuyla sezon başında Beşiktaş da ilgilenmişti.
Ligde zirve mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Abdülkerim Bardakçı, ilk 11 maçın tamamında 90 dakika oynarken, son Göztepe karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
SEZONUN PARLAYAN STOPERLERİNDEN: 3 GOL & 1 ASİST
Bu sezon 3 kez ağları havalandırıp 1 asist yapan tecrübeli savunmacı, golcü kimliğiyle de öne çıktı. Abdülkerim geçen sezon da Konyaspor'da ligde 2 gol, 4 asistle dikkat çekmişti