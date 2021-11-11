Xavi Hernandez’in hayalleri suya düştü! Barcelona’nın kararı şaşkına çevirdi...

İspanyol devi Barcelona, son yıllarda hem sportif hem de mali açıdan oldukça zor zamanlardan geçiyor. La Liga'nın finansal yönetmelikleri nedeniyle Messi'yi kadrosunda tutamayan Barcelona, Ronald Koeman'ın yönetiminde sezona da kötü başladı.
Efsanesi olduğu kulübe teknik direktör olarak geri dönen Xavi, futbolseverler adına büyük bir heyecan yarattı.
Devre arası transfer döneminde takımda büyük bir değişiklik yapmayı planlayan Xavi için Barcelona yönetiminin sunduğu transfer bütçesi herkesi şaşırttı.
10 MİLYON AVROLUK BÜTÇE
ESPN'in haberine göre, Ronald Koeman'ın tazminatını ödemek zorunda olan Barcelona yönetimi, devre arasında Xavi'ye sadece 10 milyon avroluk bir transfer bütçesi sunabilecek.
Bu bütçeyle oyuncu satışı yapmadan transfer yapması zor gözüken Barcelona'da Xavi Hernandez'in planları suya düşebilir.