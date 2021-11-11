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Giriş Tarihi: 11.11.2021 23:15 Son Güncelleme: 11.11.2021 23:25

Xavi Hernandez'in hayalleri suya düştü! Barcelona'nın kararı şaşkına çevirdi...

Xavi Hernandez’in hayalleri suya düştü! Barcelona’nın kararı şaşkına çevirdi...

Barcelona'da Ronald Koeman'ın ardından göreve gelen efsane isim Xavi Hernandez, futbolseverlerde büyük heyecan yarattı. Barcelona'yı eski günlerine döndürmek için bir umut kaynağı olan Xavi için devre arasında verilecek transfer bütçesi ortaya çıktı.

İspanyol devi Barcelona, son yıllarda hem sportif hem de mali açıdan oldukça zor zamanlardan geçiyor. La Liga'nın finansal yönetmelikleri nedeniyle Messi'yi kadrosunda tutamayan Barcelona, Ronald Koeman'ın yönetiminde sezona da kötü başladı.

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Koeman'ın görevine son veren Barça, eski günlere geri dönmek adına genç çalıştırıcı Xavi'yi takımın başına getirdi.

Efsanesi olduğu kulübe teknik direktör olarak geri dönen Xavi, futbolseverler adına büyük bir heyecan yarattı.

Devre arası transfer döneminde takımda büyük bir değişiklik yapmayı planlayan Xavi için Barcelona yönetiminin sunduğu transfer bütçesi herkesi şaşırttı.

Takımdan gönderilecek 6 ismi belirleyen Xavi, İspanyol basınında yer alan haberlere göre Dani Olmo ve Sterling'in de transfer edilmesini istemişti.

10 MİLYON AVROLUK BÜTÇE

ESPN'in haberine göre, Ronald Koeman'ın tazminatını ödemek zorunda olan Barcelona yönetimi, devre arasında Xavi'ye sadece 10 milyon avroluk bir transfer bütçesi sunabilecek.

Bu bütçeyle oyuncu satışı yapmadan transfer yapması zor gözüken Barcelona'da Xavi Hernandez'in planları suya düşebilir.

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Xavi Hernandez'in hayalleri suya düştü! Barcelona'nın kararı şaşkına çevirdi...
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