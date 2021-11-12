Ahmet Nur Çebi'den Pjanic sözleri! "Boyunuzdan büyük işlere..."

'BATSHUAYİ VE PJANİC'E ÇOK GÜVENİYORUM'

Batshuai ve Pjanic'in performansıyla ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Çebi, "İkisi de dünya çapında önemli futbolcular ama yaşanan sakatlıklardan dolayı tam konsantre olmadıklarını düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra olur çünkü hedef rakiplerimizi yenmek. İkisine de çok güveniyorum" diye konuştu.