Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir 12 Kasım 2021 il il cuma namazı saati
Giriş Tarihi: 12.11.2021 07:26 Son Güncelleme: 12.11.2021 07:27

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir 12 Kasım 2021 il il cuma namazı saati

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir 12 Kasım 2021 il il cuma namazı saati

Mübarek günün gelmesi ile beraber yurdun dört bir yanında "Bugün Cuma namazı vakti saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu anlamlı günde eller semaya açılacak, dualar edilecek ve namazlar kılınacak. Bu kapsamda; milyonlarca vatandaş namaza gitmeden önce kendi yaşadıkları illerdeki Cuma namazı saatlerini öğrenmek istiyor. İşte 12 Kasım 2021 Bugün İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri ve detaylar...

Bugün İstanbul, Ankara, İzmir ile 81 il genelinde sabah saatleriyle Cuma namazı saati gündemdeki yerini aldı. Binlerce müslüman namaza gitmeden hemen önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi site üzerinden duyurulan il il namaz vakitlerini inceliyor. Hal böyleyken "12 Kasım 2021 Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunuyor?" soruları yanıt aramya başladı. İşte Diyanet'in yayınladığı il il Cuma namazı saati ve saat kaçta sorusunun yanıtı...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 12:53

ANKARA: 12:38

İZMİR:13:01

BURSA: 12:53

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir 12 Kasım 2021 il il cuma namazı saati
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