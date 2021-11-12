Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 12.11.2021 22:44 Son Güncelleme: 12.11.2021 22:44

Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray ile Bursaspor hazırlık maçı kapsamında yeşil sahada bir araya gelecek. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Bursaspor maçı canlı yayın kanalı bilgilerini öğrenmek isteyerek “Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?” şeklindeki sorular üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. Merak konusu olan Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Hazırlık maçında Galatasaray ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Avrupa Liginde başarılı gidişini sürdüren sarı-kırmızılı ekip Bursa ekibi karşısında hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Bursaspor maçı canlı yayın kanalı bilgilerini öğrenmek isteyerek "Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

GALATASARAY BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Bursaspor maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

  • Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı 13 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 14:00'da başlayacak. Karşılaşma GS TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.


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Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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