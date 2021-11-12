Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Hazırlık maçında Galatasaray ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Avrupa Liginde başarılı gidişini sürdüren sarı-kırmızılı ekip Bursa ekibi karşısında hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Bursaspor maçı canlı yayın kanalı bilgilerini öğrenmek isteyerek "Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Galatasaray Bursaspor maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
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