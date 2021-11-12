Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta haftanın finali izleyiciyle buluşuyor. Her gün bir gelin çeyrek altın sahibi olurken haftanın finalinde sadece bir gelin birinci oluyor. Geçen hafta haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi gelin "Aslıhan" oldu. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 12 Kasım 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?