Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta haftanın finali izleyiciyle buluşuyor. Her gün bir gelin çeyrek altın sahibi olurken haftanın finalinde sadece bir gelin birinci oluyor. Geçen hafta haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi gelin "Aslıhan" oldu. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 12 Kasım 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen ve birinci olan gelin henüz açıklanmadı. Gelinlerin puan durumu belli olunca Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli olacak…
PUAN DURUMU
Aslıhan:
Yaren:
Yeşim:
Eda:
Gelinim Mutfakta 800. Bölüm Fragmanı yayında! Kayınvalide Beyhan ve Filiz Hanım arasında gerginlik büyüyor!
Bayhan Hanım "Başa baş, dişe diş!" diyerek Filiz Hanım'a meydan okuyor ve ortalık karışıyor. Hafta finalinde çeyrek altın ve 5 altın bilezik sahibini bulacak. Elenen yarışmacı da hayallerine veda edecek.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!