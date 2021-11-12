Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 12 Kasım 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.11.2021 11:24

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 12 Kasım 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 12 Kasım 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Bu hafta Nursel Ergin’in sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Her hafta bir gelin elenirken bir gelin yüksek puanları toplayarak gün birincisi oluyor. Dört yarışmacının hünerlerini sergilediği Gelinim Mutfakta'da 12 Kasım Cuma günü sonuçları merakla bekleniyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 12 Kasım 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte haftanın eleneni ve birinci olan ismi

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta haftanın finali izleyiciyle buluşuyor. Her gün bir gelin çeyrek altın sahibi olurken haftanın finalinde sadece bir gelin birinci oluyor. Geçen hafta haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi gelin "Aslıhan" oldu. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 12 Kasım 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ELENEN VE BİRİNCİ OLAN İSİM KİM?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen ve birinci olan gelin henüz açıklanmadı. Gelinlerin puan durumu belli olunca Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli olacak…

PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yaren:

Yeşim:

Eda:

BUGÜN NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 800. Bölüm Fragmanı yayında! Kayınvalide Beyhan ve Filiz Hanım arasında gerginlik büyüyor!

Bayhan Hanım "Başa baş, dişe diş!" diyerek Filiz Hanım'a meydan okuyor ve ortalık karışıyor. Hafta finalinde çeyrek altın ve 5 altın bilezik sahibini bulacak. Elenen yarışmacı da hayallerine veda edecek.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 12 Kasım 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?
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