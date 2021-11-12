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Giriş Tarihi: 13.11.2021 01:34

İngiltere'de Harry Kane hat-trick yaptı! İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları

AA
İngiltere’de Harry Kane hat-trick yaptı! İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde günün sonuçları

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C, F ve I gruplarında 8 maç oynandı. İşte Dünya Kupası Elemeleri'nde günün sonuçları...

C Grubu mücadelesinde İtalya, sahasında ağırladığı İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Widmer'in 11. dakikadaki golüyle geriye düşen İtalya, 36. dakikada Lorenzo ile beraberliği sağlarken, 90. dakikada Jorginho ile penaltı atışından yararlanamadı.

I Grubu'nda Wembley Stadı'nda Arnavutluk ile karşılaşan İngiltere, Harry Kane'in "hat-trick" yaptığı maçta Maguire ve Henderson'ın da skora katkısıyla rakibini 5-0 mağlup etti.

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Danimarka, sahasında Faroe Adaları'nı 3-1 yendi. Gruptaki 9. maçından da galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, ilk kez kalesinde gol gördü.

Alınan sonuçlar şöyle:

- C Grubu

İtalya-İsviçre: 1-1

Kuzey İrlanda-Litvanya: 1-0

- F Grubu

Moldova-İskoçya: 0-2

Avusturya-İsrail: 4-2

Danimarka-Faroe Adaları: 3-1

- I Grubu

Andorra-Polonya: 1-4

İngiltere-Arnavutluk: 5-0

Macaristan-San Marino: 4-0

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İngiltere'de Harry Kane hat-trick yaptı! İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları
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